FIFA 23 Ultimate Team: il ritorno di CR7!

Non c'è solo il fuoriclasse portoghese nello squadrone che ha preparato EA: la nostra Serie A è ben rappresentata con il terzetto Dušan Vlahovic (88), Giovanni Di Lorenzo (88) ed Emil Audero (84).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Tra i pali troviamo David Soria (87), estremo difensore del Getafe. Una carta normalissima per un buon portiere anche se il prezzo non è proprio economico (24mila crediti).

In difesa spazio a Jeremie Frimpong (86), Luke Shaw (87) e Giovanni Di Lorenzo (88), un trio niente male: il migliore è senza dubbio l'esterno del Napoli. Purtroppo, la sua valutazione è da top player e supera abbondantemente quota 150mila crediti. Ottima la carta nera del centrale del Manchester United anche se non è a buon mercato (circa 100mila crediti), così come quella dell'esterno del PSV che viene via per quasi 50mila crediti.

IGN

Il centrocampo propone in cabina di regia la coppia spagnola Rodrigo Hernández Cascante (88) e Sergio Canales (87) mentre sulle fasce spiccano il talento e la fantasia di Vincenzo Grifo (88) e Téji Savanier (87). Si tratta di quattro carte nere di discreto livello: per l'accoppiata iberica bisogna spendere quasi 60mila crediti, per l'esterno italiano più o meno 30mila crediti, per quello francese solo 23mila crediti.

Cristiano Ronaldo (91) è tornato: EA ha premiato l'ultima performance stellare del portoghese con una carta all'altezza del suo blasone che costa la bellezza di 280mila crediti. A far compagnia a CR7 sul fronte offensivo troviamo il serbo Dušan Vlahovic (88) e il francese Wissam Ben Yedder (88). Il centravanti della Juventus è una bestia da FUT: da comprare a occhi chiusi (costa "solo" 30mila crediti). Il bomber del Monaco è un ottimo giocatore ma costa troppo: 180mila crediti sono davvero eccessivi.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Kodjo Fo-Doh Laba (83), Ricardo Almeida Santos (80) e Kelechi Iheanacho (83).

IGN

IL MIGLIORE DELLA SERIE A Settimana di premiazioni: EA ha svelato il vincitore del premio di miglior giocatore del mese di gennaio della Serie A: è Victor Osimhen (88), bomber del Napoli di Spalletti. Per quanto riguarda la Ligue 1, il vincitore è Ben Yedder.

Nel frattempo EA ha reso disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta "Flashback" dedicata Mario Balotelli (88): vale la pena completarla!