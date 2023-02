FIFA 23 Ultimate Team: Abraham sempre più leader!

Dopo aver dominato le ultime settimane, la Serie A si prende sette giorni di pausa nella modalità regina del videogioco sportivo: a parte Abraham e Acerbi non troviamo nessun altro giocatore del nostro campionato. Il capitano del dream team scelto da EA è invece il portierone Navas, passato da poco dal PSG al Nottingham Forest.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Questa settimana ritroviamo tra i pali un fenomeno come Keylor Navas (89) che è appena approdato alla corte dei Reds: la prima carta nera è davvero ottima, così come la sua quotazione (circa 40mila crediti).

Davanti a lui troviamo James Tarkowski (84), Francesco Acerbi (85) e Achraf Hakimi (87): due buoni centrali e un esterno che viaggia a velocità supersonica. Il migliore è proprio l'ex terzino dell'Inter: la carta di Hakimi è ottima anche se costa letteralmente una fortuna, oltre 340mila crediti. Per quanto riguarda Acerbi e Tarkowski, EA ha proposto due card decenti e nulla di più: si possono acquistare rispettivamente per 15mila e 11mila crediti.

A centrocampo brillano Rúben Diogo da Silva Neves (86) e Pierre-Emile Højbjerg (86), mentre sulle fasce giganteggiano Kingsley Coman (88) e Julian Brandt (85). Quattro carte potenzialmente interessanti ma che non convincono più di tanto. Il meno peggio del quartetto è senza dubbio l'ex bianconero Coman, che può essere acquistato per 40mila crediti. Per quanto riguarda il portoghese dei Wolves e il danese degli Spurs siamo su cifre più abbordabili (circa 18mila crediti), mentre per il tedesco del Borussia Dortmund sui 15mila crediti. Il nostro consiglio è di lasciar perdere.

In attacco spazio a Tammy Abraham (88), Raphinha (88) e Gaëtan Laborde (85). Un tridente davvero spettacolare che ha nel centravanti della Roma il suo terminale naturale: la carta dell'inglese è straconsigliata (costa 33mila crediti). Ottima anche quella del brasiliano del Barcellona anche se ha una quotazione esagerata, oltre 150mila crediti. Meno interessante la card dell'esterno del Nizza, nonostante il prezzo più che abbordabile (16mila crediti).

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Habib Diallo (83), Randal Kolo Muani (84) e soprattutto Dragoș Albu (79), un vero e proprio fenomeno.

I MIGLIORI DELLA BUNDESLIGA DI GENNAIO EA ha svelato le nomination per il premio di miglior giocatore del mese di gennaio della Bundesliga: sul sito ufficiale di FIFA è possibile votare per André Silva (82), Julian Brandt (82), Danilho Doekhi (74), Niclas Füllkrug (75), Nico Schlotterbeck (82) o Christopher Trimmel (77).

Nel frattempo il mercato di FIFA 23 Ultimate Team sta per essere invaso dalle Stelle del Futuro, ottenibili tramite i gettoni di scambio: della seconda squadra faranno parte anche Khvicha Kvaratskhelia, Enzo Fernández e Charles De Ketelaere.