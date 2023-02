FIFA 23 Ultimate Team: Berardi e Lautaro, gemelli del gol

Tantissima Serie A nella quattordicesima Squadra della Settimana di Electronic Arts per la modalità Ultimate Team di FIFA 23 : le prestazioni sontuose di Domenico Berardi , Lautaro Martínez e Luis Alberto non sono passate inosservate, così come il gol di Riccardo Orsolini , le parate di Michele Di Gregorio oppure i numeri di altri ex del nostro campionato, come Rodrigo De Paul e German Pezzella .

In attesa del big match di domenica sera tra Inter e Milan, EA ha pubblicato lo squadrone numero 14 di FIFA Ultimate Team: Lautaro Martínez (88) è già in formato derby!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Questa settimana tra i pali troviamo Alex Remiro (85), portiere della Real Sociedad alla prima carta nera della stagione: per acquistarlo servono 15mila crediti. Carta onesta, nulla di più. Il terzetto difensivo è composto da Matthias Ginter (85), Dante (84) e German Pezzella (83). Si tratta di tre carte nere di scarsa qualità: il migliore del pacchetto è senza dubbio il giocatore del Friburgo che può essere portato a casa per 13mila crediti. Il centrale brasiliano ex Bayern Monaco è acquistabile per 10mila crediti, così come il difensore argentino che ha militato nella nostra Serie A tra le fila della Fiorentina.

Se la difesa non convince più di tanto, il centrocampo è di tutt'altra pasta: in cabina di regia troviamo la coppia composta da Jonas Hofmann (88) e Dani Olmo (88), sulle fasce il duo Rodrigo De Paul (87) e Stephy Mavididi (88). I più interessanti sono proprio gli ultimi due: l'argentino dell'Atletico Madrid e l'inglese del Montpellier. Quest'ultimo è una bestia da FUT immarcabile e per 33mila crediti è un super affare. Buonissima anche la carta dell'ex Udinese De Paul: vale i 23mila crediti richiesti. Le card di Hofmann e Olmo, invece, non rendono giustizia al loro talento: entrambi sono acquistabili per 30mila crediti ma consigliamo di lasciar perdere.

In attacco lo spettacolo non manca con il tridente composto da Lautaro Martínez (88), Domenico Berardi (87) ed Enner Valencia (85): tre attaccanti buoni per tutte le occasioni. Per il "toro" dell'Inter siamo sui 33mila crediti, per il tuttofare del Sassuolo sui 23mila crediti, mentre per l'ecuadoregno bastano 13mila crediti. Il migliore come rapporto qualità prezzo è proprio il bomber del Fenerbahce che è straconsigliato!

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Karim Onisiwo (83), Ulisses Garcia (82) e Anastasios Douvikas (81): tutte e tre consigliatissimi!

I MIGLIORI DELLA SERIE A DI GENNAIO EA ha svelato le nomination per il premio di miglior giocatore del mese di gennaio della Serie A: sul sito ufficiale di FIFA è possibile votare per Paulo Dybala (86), Victor Osimhen (83), Lautaro Martínez (88), Luis Alberto (83) e Ademola Lookman (77).

EA ha anche aggiornato le carte dei giocatori con i trasferimenti di gennaio: quello più atteso è quello di Cristiano Ronaldo che è approdato all’Al-Nassr Football Club.