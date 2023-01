FIFA 23 Ultimate Team: Cristiano Ronaldo escluso dalla squadra dell'anno

In panchina, poi, non mancano le sorprese e gli affari che possono dare una svolta alla propria stagione in FUT.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA NUMERO 11 L'inseguimento alla capolista Napoli si annuncia interessante, così come la Squadra della Settimana numero undici firmata da EA che offre tanta Serie A e molto Brasile. Il capitano è il solito Casemiro del Manchester United.

In porta questa settimana è il turno di Bernd Leno (84), estremo difensore del Fulham. Una carta decente che si può acquistare per 13.000 crediti. Molto più interessante il trio difensivo proposto da EA: le card di Jules Koundé (87), Fabian Schar (85) e Danilo (87) sono davvero buone. La migliore è quella del brasiliano della Juventus che può essere comprata per 31.000 crediti. Più costosa quella del laterale francese del Barcellona che sfiora i 100.000 crediti, mentre quella dello svizzero del Newcastle non è al livello degli altri due nonostante una quotazione più che abbordabile, meno di 20.000 crediti.

La mediana ripropone ancora una volta il solito imprescindibile Casemiro (91) accompagnato da Parejo (88), Marcos Javier Acuña (87) e Ismael Bennacer (85). Quattro carte nere discrete: per il brasiliano del Manchester United servono 65.000 crediti e per lo spagnolo del Villarreal 30.000 crediti. Più economici l'argentino del Siviglia (21.000 crediti) e l'algerino del Milan (17.000 crediti). Il nostro consiglio è di cercare altrove.

In attacco EA si è sbizzarrita proponendo un tridente davvero efficace composto da Harry Kane (90), Alexander Sørloth (87) e Anderson Talisca (87). Il migliore del terzetto è il norvegese della Real Sociedad: la sua carta nera è l'affare della settimana (solo 24.000 crediti!). Ottima anche la card del brasiliano nuovo compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nell'Al-Nassr: per 25.000 crediti è regalato. Meno convincente quella dedicata al bomber inglese di Antonio Conte: per l'“uragano” Kane bisogna spendere più di 50.000 crediti.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli dell'attaccante della Roma Tammy Abraham (85) e soprattutto dell'esterno Joseph Paintsil (81) del Genk.

CAMBIA IL PRESSING Il nuovo Title Update 6 pubblicato in questi giorni da EA ha portato in dote delle nuove funzionalità, specificatamente nella fase di pressing. L'IA fornirà più opzioni di passaggio mentre chi porta il pressing non potrà attaccare costantemente il portatore di palla. Sono stati sistemati diversi bug nei passaggi filtranti alti e nelle modalità FUT e FIFA World Cup.

EA ha finalmente svelato la lista dei 100 giocatori candidati al prestigioso Team of The Year (TOTY) di FUT. Tra gli assenti figura un certo Cristiano Ronaldo, nuovo attaccante dell'Al-Nassr. Per votare bisogna andare sul sito ufficiale di FIFA 23.