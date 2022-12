FIFA 23 Ultimate Team: il ritorno di Chiellini e Pato

Dopo la sbornia mondiale, tornano in FIFA Ultimate Team le carte invernali: si tratta di soluzioni speciali create dalla software house canadese e predisposte a ricevere aggiornamenti periodici.

LE CARTE INVERNALI – Si comincia con l'accoppiata Kevin De Bruyne (93) e N’Golo Kante (91), due centrocampisti che ogni allenatore di FUT sogna di avere nella propria squadra: per l'asso belga servono un milione e 300mila crediti, per il fenomenale recupera palloni francese circa 900mila crediti. Se si dispone del budget necessario (più di due milioni di crediti) sono entrambi consigliatissimi.

IGN

Per chi non dispone di quella cifra ed è alla ricerca di un buon portiere, l'inglese Jack Butland (89) è un'ottima scelta: 38mila crediti sono un discreto affare. Alexandre Lacazette (89), invece, può fare comodo a molti allenatori di FUT: il classico usato sicuro da 280mila crediti.

Le carte di Jadon Sancho (90), Joao Felix (89) e Ousmane Dembele (87) non ci hanno convito: a quelle cifre (rispettivamente 330mila, 678mila e 650mila crediti) è possibile trovare di meglio. Per chi cerca difensori affidabili e forti fisicamente, Fikayo Tomori (88) e Ferland Mendy (87) possono essere due soluzioni interessanti, a patto di aver messo da parte per un bel po' di crediti: 566mila crediti per l'inglese, 590mila crediti per il francese.

Se si vuole risparmiare c'è sempre il Giorgio Chiellini (87) si conferma il miglior difensore dell'intera squadra proposta da EA: per 17mila crediti è regalato! Non male neanche il centrale tedesco Lukas Klostermann (86) anche se la sua quotazione ci è parsa eccessiva (80mila crediti). Più abbordabile l'altro tedesco Jeremy Toljan (86) che milita nel Sassuolo e che può essere acquistato per 15mila crediti.

Due vecchie conoscenze della Serie A come Alexandre Pato (86) e Justin Kluivert (86) fanno ancora faville in FUT: costano entrambi 14mila crediti e sono consigliati entrambi. Completano il primo team delle Winter Wildcards Daniele Verde (85) e Tahith Chong (84): nonostante le quotazioni più che abbordabili (rispettivamente 21mila e 14mila crediti) è consigliabile guardare altrove.

IGN

NUOVE SFIDE CREAZIONE ROSA – Electronic Arts ha proposto un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa per riscattare un'icona come Jairzinho, fenomeno del Botafogo e della nazionale carioca che conquistò la Coppa del Mondo allo Stadio Azteca di Città del Messico nel 1970 contro gli Azzurri guidati in panchina da Valcareggi.

Sempre per gli amanti delle Sfide Creazione Rosa, segnaliamo anche quella dedicata a Set ZanoXVII, il famoso streamer italiano di FIFA.

