FIFA 23 Ultimate Team: i fenomeni mondiali

Mai doma, Electronic Arts ha pubblicato un'altra serie di carte per la modalità Ultimate Team di FIFA 23 , ribattezzate "World Cup Phenoms", dedicate ai fenomeni che hanno dato spettacolo durante la competizione in Qatar. La prossima settimana, poi, arriveranno le carte per la squadra del torneo.

La quarta infornata dedicata ai Mondiali in Qatar 2022 è dedicata ai "World Cup Phenoms", ai talenti più luminosi del calcio mondiale.

I FENOMENI MONDIALI – Il primo della lista è Rafael Leao (91) che può essere devastante in FUT: per il portoghese del Milan siamo su cifre importanti, circa un milione e 500mila crediti. Un altro talento indiscusso è Jude Bellingham (90) che ha dato spettacolo tra le fila dei Tre Leoni durante il Mondiale: per il centrocampista tuttofare del Borussia Dortmund bisogna spendere circa 500mila crediti.

A soli 20 anni Pedri (89) è diventato il perno del centrocampo blaugrana e della nazionale delle furie rosse: la nuova carta vale 200mila crediti. Lautaro Martinez (89) per noi italiani non è più una sorpresa e anche se il toro argentino non ha disputato finora un Mondiale da incorniciare (c'è sempre la finale!) si conferma uno straordinario bomber in FUT, con un eccellente rapporto qualità/prezzo (circa 80mila crediti). La stessa cosa vale per Eder Militao (88), centrale del Brasile che si è affatto particolarmente apprezzare in Qatar: la sua carta vale più di 700mila crediti.

Bukayo Saka (88) ha impressionato non poco nella nazionale inglese e per 90mila crediti può essere un discreto affare, un po' come Youri Tielemans (88), una delle poche note positive della spedizione belga al Mondiale: per 30mila si acquista un centrocampista abile soprattutto nella fase d'interdizione. E per chi è alla ricerca di un buon mediano Eduardo Camavinga (87) ha conquistato non solo Ancelotti ma anche Deschamps: il prezzo è da top player, oltre 470mila crediti.

Su quotazioni simili troviamo anche Achraf Hakimi (87) e Rodrygo (87): il marocchino ex Inter viaggia abbondantemente sui 450mila crediti, il brasiliano del Real Madrid sui 260mila crediti. Dopo aver mandato in panchina CR7, Goncalo Ramos (87) si è guadagnato una buona carta e per 37mila crediti si può fare. Completano lo squadrone Jules Kounde (86), Lisandro Martinez (86), Matteo Guendouzi (86), Jonathan David (86), Jeremie Frimpong (86), Takefusa Kubo (86), Giovanni Reyna (86), Daniel James (85), Thilo Kehrer (85) e Mikkel Damsgaard (85).

NUOVO LIVE TUNING – Electronic Arts ha reso disponibile il quarto aggiornamento Live Tuning per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia. Tra le novità apportate al gameplay quella più significativa riguarda la precisione dei passaggi filtranti tesi alti, che sono stati resi più realistici.

