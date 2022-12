FIFA 23 Ultimate Team: Mbappé e Modric in versione mondiale

Dopo aver reso disponibili le prime due squadre Path to Glory, questa settimana EA ci ha deliziato con il nuovo team "Road to World Cup" dedicato alle stelle del Mondiale.

LA STRADA PER LA COPPA DEL MONDO – Il primo della classe è ancora una volta il solito Kylian Mbappé (93), che è il candidato più serio al titolo di capocannoniere e di "MVP" della manifestazione. La carta proposta da EA è sontuosa, così come la sua quotazione che scollina abbondantemente sopra i 4 milioni e 500mila crediti. Sulla sua strada potrebbe incrociare un altro fenomeno come Luka Modric (90) che non tradisce mai quando il gioco si fa duro. Il fenomeno croato viaggia su cifre più "umane", circa 260mila crediti ed è consigliato.

Al Mondiale non è mancato neanche l'attaccante mascherato: Heung Min Son (91) ha faticato non poco a Qatar 2022 ma la sua carta è assolutamente meritevole, nonostante il prezzo di circa 650mila crediti. Marcos Aoás Corrêa, meglio conosciuto come Marquinhos (90), si conferma come uno dei difensori migliori e versatili di FIFA Ultimate Team: EA ha preparato una carta interessante anche se la quotazione è da giocatore da PSG, oltre 700mila crediti. Parlando di grandi giocatori, Luis Suárez (89) resta una certezza e per 80mila crediti la carta del pistolero è un buon affare.

IGN

Lo sfortunato Georginio Wijnaldum (88) è stato costretto a saltare il Mondiale ma EA l'ha premiato con una card delle più interessanti di questa prima infornata: 79mila crediti ci possono anche stare. L'esperienza e la fisicità di Sergio Busquets (88) possono sempre far comodo, soprattutto se si hanno 200mila crediti da investire. Se invece si è alla ricerca di un buon difensore, Ben White (87) dell'Arsenal è un centrale piuttosto interessante e in possesso di un ottimo rapporto qualità/prezzo (90mila crediti).

Restando in tema infortunati, la velocità di Timo Werner (86) può fare comodo a molti allenatori di FUT, soprattutto se si hanno 75mila crediti da spendere. Per chi è in ristrettezza di budget, l'indimenticabile Dries Mertens (86) può essere un'idea: 25mila crediti il buon Ciro li merita tutti. Ottima anche la carta dedicata al portoghese Matheus Nunes (86) che ha un buon rapporto qualità/prezzo (45mila crediti), al contrario della card con protagonista il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski (86): i 26mila richiesti sono un po' troppi.

Per concludere abbiamo la coppia del Siviglia composta da Gonzalo Montiel (85) e Jesús Corona (85): l'argentino è davvero un ottimo affare (35mila crediti), il messicano lo è meno (26mila crediti).

IGN

ICONE MONDIALI – Electronic Arts ha reso disponibile il nuovo aggiornamento Title Update 5 per PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One , Xbox Series X/S e Stadia: nello specifico sono stati risolti diversi bug nelle modalità Ultimate Team, Volta Football, Pro Club, Carriera e FIFA World Cup e soprattutto rifinito maggiormente il gameplay, soprattutto nei passaggi.

Nel frattempo è arrivata la prima squadra delle Icone dedicata alla Coppa del Mondo: Ronaldo (95), Zidane (95) e tutti gli altri sono finalmente disponibili già da una settimana nei pacchetti di FUT.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!