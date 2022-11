FIFA 23 Ultimate Team: le stelle del Mondiale

Electronic Arts ha messo in standby le Squadre della Settimana per circa un mese, proponendo le card "Path to Glory" dedicate ad alcuni protagonisti delle trentadue squadre che partecipano alla manifestazione mondiale. Una selezione in cui non mancano le sorprese e, soprattutto, i buoni affari.

La Coppa del Mondo ha stravolto FIFA 23 e FUT, mettendo in pausa le normali attività di gioco: oltre a proporre l'aggiornamento gratuito dedicato a Qatar 2022, EA ha preparato delle carte ad hoc.

PATH TO GLORY 1 – Nella prima settimana del Mondiale sono stati presentati i primi due team "Path to Glory". Per ogni nazione partecipante, infatti, sono stati selezionati una serie di giocatori che potranno migliorare le statistiche della propria card in base alle prestazioni/passaggio di turno della propria compagine.

Per esempio, l'approdo agli ottavi di finale o ai quarti può valere un +1 per quanto riguarda la condizione fisica; arrivare alla finale farà guadagnare le prestigiose 5 stelle mosse abilità; vincere la Coppa del Mondo permetterà ai giocatori di ottenere un altro +1 alla forma, oltre al miglioramento di tre caratteristiche specifiche. Quando una nazionale verrà eliminata, la carta del giocatore non verrà più potenziata.

IGN

La prima infornata ha visto una serie di calciatori interessanti: i fortunati sono Bernardo Silva (90, Portogallo), Kalidou Koulibaly (89, Senegal), Vinícius Jr (88, Brasile), Frankie De Jong (88, Olanda), Romelu Lukaku (88, Belgio), Antoine Griezmann (87, Francia), Dani Carvajal (87, Spagna), Jack Grealish (87, Inghilterra), Serge Gnabry (87, Germania), Arkadiusz Milik (87, Polonia), Steven Berghuis (87, Olanda), Ronald Araujo (86, Uruguay), Denis Zakaria (86, Svizzera), Thomas Delaney (86, Danimarca), Oviedo (85, Costa Rica), Min Jae Kim (85, Corea del Sud) e Gonzalo Plata (85, Ecuador).

Se non sapete su cui buttavi consigliamo caldamente le card di Lukaku (82mila crediti), Koulibaly (365mila crediti), Araujo (206mila crediti), Zakaria (259mila crediti), Oviedo (11mila crediti) e Kim (82mila crediti).

IGN

PATH TO GLORY 2 - EA ha pubblicato anche la seconda formazione dedicata ai Mondiali: i prescelti in questo caso sono Leon Goretzka (89, Germania), Christopher Nkunku (89, Francia), Sergej Milinkovic-Savic (89, Serbia), Marcelo Brozovic (88, Croazia), Alejandro Gomez (88, Argentina), Christian Pulisic (87, Stati Uniti), Kyle Walker (87, Inghilterra), Yannick Carrasco (87, Belgio), Hirving Lozano (87, Messico), Bruno Guimarães (87, Brasile), Sofiane Boufal (86, Marocco), Cristian Romero (86, Argentina), Junya Ito (86, Giappone), Akram Afif (85, Qatar), Salem Al Dawsari (85, Arabia Saudita), Ellyes Skhiri (85, Tunisia) e Sardar Azmoun (85, Iran).

Alcune carte sono davvero interessanti: noi suggeriamo quelle dedicate a Goretzka (700mila crediti), Milinkovic-Savic (142mila crediti), Walker (620mila crediti), Bruno Guimarães (310mila crediti) e Al Dawsari (27mila crediti).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!