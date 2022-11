FIFA 23 Ultimate Team: la rivincita di Kean

Ormai ci siamo: domenica 20 novembre parte ufficialmente la Coppa del Mondo di calcio in Qatar, la seconda consecutiva senza gli Azzurri. Electronic Arts si prepara per la pausa forzata con la Squadra della Settimana numero nove, capitanata dal fuoriclasse del Real Madrid Toni Kroos (90).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #9 - Gerónimo Rulli (84), portiere del Villarreal, si è guadagnato i gradi di titolare. La carta del portiere argentina è interessante, soprattutto per chi non ha molti fondi a disposizione.

Il terzetto difensivo proposto da EA regala qualche sorpresa: Nuno Mendes (83), Edmond Tapsoba (84) e Mohamed Simakan (82) sono i prescelti. Il migliore del trio è l'esterno portoghese del PSG che impressiona per velocità e fantasia: 65.000 crediti sono una cifra impegnativa. Le altre due carte sono discrete e nulla di più: 10.500 crediti per il centrale del Bayer Leverkusen e per l'esterno del Lipsia si possono anche spendere.

IGN

A centrocampo troviamo la coppia di cervelli composta da Toni Kroos (90) e Martin Ødegaard (86) coadiuvata sulle fasce da Darwin Núñez (84) e Jesper Lindstrøm (84). Il centrocampista del Real Madrid resta sempre un professore quando si tratta di passare il pallone, nonostante il ritmo compassato: 45.000 crediti restano eccessivi per una carta nera di questo tipo. Il norvegese dell'Arsenal è un po' più veloce e questo in FUT fa la differenza, anche se 16.000 crediti non sono pochi. Molto più convincenti gli esterni: per il laterale uruguaiano di Klopp la carta nera proposta è davvero ottima e vale i 38.000 crediti necessari all'acquisto. Stesso discorso per il danese dell'Eintracht Francoforte che può essere comprato per "soli" 11.000 crediti.

Il tandem d'attacco della settimana è made in Serie A: Edin Džeko (86) e Moise Kean (86) pronti a essere innescati da un trequartista come Jonas Hofmann (86). La coppia si completa in modo perfetto: la fisicità e la tecnica dell'interista si sposano alla perfezione con la velocità e la rapidità dello juventino. Per il duo della Serie A servono meno di 100.000 crediti: in particolare, Kean costa 80.000 crediti, Džeko invece 15.000. Più o meno la stessa quotazione per l'interessante fantasista del Borussia Mönchengladbach. In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo Aiyegun Tosin (77), Ivan Toney (81) e Tiago Djaló (81).

IGN

IL GIOCATORE DEL MESE DI NOVEMBRE - EA ha finalmente selezionato i candidati al premio come Player of the Month del mese di novembre. Com'era facile aspettarsi ci sono un paio di giocatori del Napoli di Spalletti. Ecco i cinque prescelti: Giacomo Bonaventura (78), Federico Dimarco (78), Moise Kean (78), Victor Osimhen (83) e Piotr Zielinski (83). Per votare bisogna andare sul sito ufficiale di FIFA 23.

