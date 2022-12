FIFA 23 Ultimate Team: la sfida Messi-Mbappé continua

Non sono mancate le sorprese, soprattutto in porta e in mezzo al campo: in attacco EA è andata sul sicuro con il trio da sogno Messi, Mbappé, Kane.

Per concludere degnamente il Mondiale in Qatar EA ha preparato le attese carte Team of the Tournament: il duello tra Messi e Mbappé è destinato a infiammare anche i prossimi mesi in FIFA Ultimate Team.

LA SQUADRE MONDIALE – Yassine Bounou (86) è stato con buona probabilità il miglior portiere della manifestazione iridata per EA (nonostante FIFA abbia fatto un'altra scelta). L'estremo difensore del Marocco si è meritato una buonissima carta da 14mila crediti.

In difesa sono stati scelti Theo Hernandez (89), Diogo Dalot (88), Thiago Silva (88), Denzel Dumfries (87), Josko Gvardiol (86), Raphael Guerreiro (85). Il migliore è senza dubbio il terzino sinistro della Francia e del Milan che può essere acquistato per 420mila crediti. Strepitosa anche la carta dedicata all'esterno olandese dell'Inter che ha una quotazione sorprendentemente bassa di 42mila crediti. Ottima anche la card per la coppia di ex rossoneri Dalot e Silva: il portoghese viene via per 110mila crediti, il brasiliano per 40mila crediti. Molto efficace anche la carta con protagonista il centrale croato Gvardiol: il giocatore "mascherato" ha disputato un ottimo mondiale e i 35mila crediti richiesti sono un vero affare. Meno appetibile la carta di Guerreiro, nonostante la quotazione abbordabile di 20mila crediti.

In mezzo al campo troviamo dei giocatori fortissimi nella fase d'interdizione come Casemiro (91) e Sofyan Amrabat (87) e altri abili nel dettare i ritmi di gioco come Alexis Mac Allister (86) e Gavi (86). Sulle corsie laterali invece troviamo due infaticabili come Ivan Perisic (87) e Ritsu Doan (85). I migliori del sestetto sono senza dubbio l'esterno croato ex Inter e il mediano marocchino della Fiorentina: costano rispettivamente 35mila e 22mila crediti. Casemiro nel vertice basso di centrocampo è imprescindibile e come tale costa: 116mila crediti bastano e avanzano. Per quanto riguarda Mac Allister, Gavi e Doan il nostro consiglio è di lasciar perdere: i primi due si acquistano per 18mila crediti mentre il giapponese "solo" per 10.500 crediti.

In attacco ritroviamo i compagni di squadra/avversari Lionel Messi (94) e Kylian Mbappé (94): il dieci di Rosario ha vinto l'ultimo duello in finale ma ha perso quello in FUT. La carta del francese, infatti, costa quasi il doppio (5 milioni e 100mila crediti) rispetto a quella dell'argentino (2 milioni e 900mila crediti) ed è superiore anche a livello di performance. Staccatissima la coppia inglese composta da Harry Kane (91) e Phil Foden (90): il centravanti di Conte costa solo 110mila crediti mentre l'esterno di Guardiola il doppio, oltre 250mila crediti. Tra i due consigliamo di puntare senza alcun dubbio su l'uragano Kane! Completa il quintetto l'ottimo Cody Gakpo (88): l'olandese è il vero affare in attacco e costa la bellezza di 30mila crediti.

CARTE INVERNALI – EA ha comunicato che la squadra Winter Wildcards sarà disponibile nei pacchetti di FUT da oggi. Nel frattempo, dopo aver azzeccato i pronostici della Coppa del Mondo nelle edizioni 2010, 2014 e 2018, gli algoritmi di FIFA si sono ripetuti anche in Qatar, prevedendo la vittoria di Messi e compagni con largo anticipo (a inizio novembre).

