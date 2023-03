FIFA 23 Ultimate Team: Candreva e Orsolini, che tridente con Messi!

L'ultima prestazione super del miglior giocatore del Mondiale in Qatar gli è valsa – incredibilmente – la prima carta nera della stagione (la settimana in totale) e il titolo di capitano della diciottesima compagine settimanale.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Gregor Kobel (87), portiere del Borussia Dortmund, si è guadagnato a sorpresa i gradi di titolare. La carta del portiere svizzero è discreta ed è consigliata se non si ha un grosso budget a disposizione.

Anche il terzetto difensivo proposto da EA è piuttosto sorprendente: Giménez (86), Cristian Romero (86) e Connor Roberts (86) sono tre buonissimi difensori ma non particolarmente conosciuti dal grande pubblico. Nel complesso si tratta di tre carte nere buonissime che variano dai 15mila ai 17mila crediti: consigliate a chi deve iniziare con FUT.

IGN

A centrocampo troviamo la strana coppia composta Zambo Anguissa (87) e Declan Rice (87) supportata ai lati da Thomas Müller (88) e Riccardo Orsolini (86). Consigliatissimi il centrocampista del Napoli (28mila crediti) e l'esterno del Bologna (17mila crediti): con 45mila crediti si comprano due carte nere davvero strepitose. Non male neanche la card del mediano del West Ham anche se non costa poco (26mila crediti), mentre consigliamo di lasciare perdere quella dell'highlander tuttofare bavarese: Müller a 37mila crediti è un pessimo affare.

Per l'attacco della settimana EA schiera Phil Foden (87), Lionel Messi (92) e Antonio Candreva (86): sorpresi? Anche noi! Tre buonissime card nere, nulla di eccezionale. Per quanto riguarda il fenomenale Leo Messi bisogna aprire i cordoni della borsa: un milione e 200mila crediti dovrebbero bastare. Per l'esterno della Salernitana sono sufficienti 16mila crediti, per la giovane stella del Manchester City circa 35mila crediti.

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo Martin Braithwaite (86), Michael Santos (81) e Jordan Morris (82).

IGN