FIFA 23 Ultimate Team: Ciro Immobile sugli scudi

In attacco ritroviamo l'highlander Ciro Immobile (88) , che festeggia il suo compleanno con una carta nera di grande qualità. Qualche sorpresa anche in panchina, con due spettacolari bomber da 11mila crediti, mentre in mezzo al campo la classe non manca con le stelle delle due squadre di Manchester.

Il nuovo team selezionato da Electronic Arts è guidato da un fenomeno del calibro di Kevin De Bruyne (93), uno dei migliori centrocampisti del panorama mondiale.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta troviamo un campione come Kasper Schmeichel (87), che ha dato spettacolo nel Nizza, la sua nuova formazione: per il figlio del leggendario Peter servono 20mila crediti.

A proteggere il portiere danese ci sono James Tavernier (84), Facundo Medina (86) e Reinildo (85): l'esterno inglese dei Rangers è senza dubbio il migliore del terzetto, ma al prezzo di 11mila crediti il super affare è certamente Tavernier. Non male nemmeno il centrale argentino del Lens, che può essere acquistato per 22mila crediti, mentre il terzino dell'Atletico di Madrid è meno convincente nonostante una valutazione più che abbordabile, circa 15mila crediti.

IGN

Centrocampo a cinque di grande qualità con il trio tutto fantasia composto da Kevin De Bruyne (93), Bruno Fernandes (88) e Marco Reus (87), supportato ai lati dal duo Emerson Leite De Souza (84) e Viktor Tsygankov (87). Il migliore come rapporto qualità-prezzo è il centrocampista brasiliano degli Spurs allenati da Conte: 12mila crediti si spendono a occhi chiusi.

Per quanto riguarda il "terzetto tutto talento", il fenomeno del City e quello dello United possono essere acquistati rispettivamente per 660mila e 150mila crediti. Decisamente più a buon prezzo la stella “incerottata” del Borussia Dortmund: Reus a 26mila crediti può essere una scelta interessante. Tsygankov impressiona per la sua velocità e la sua abilità nei dribbling: l'ucraino in forza al Girona può essere preso per 20mila crediti.

In attacco spazio alla coppia Ciro Immobile (88) e Dušan Tadic (87): due buonissime carte per due bomber di grande spessore. Per il centravanti dei record della Lazio bastano 33mila crediti, per il serbo dell'Ajax più o meno 20mila crediti. In panchina e in tribuna i nomi sono due i nomi da tenere d'occhio: Aiyegun Tosin (83) e Tom Bradshaw (83) sono da comprare assolutamente!

IGN

IL MIGLIORE DELLA LIGA EA reso disponibile il nuovo Title Update 8 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo aggiornamento, in particolare, risolve un bug relativo alle maglie indossate dagli arbitri e un altro che riguarda il tipo d'inquadratura da utilizzare nelle modalità Pro Club e Volta.

Nel frattempo sul sito ufficiale di EA è possibile votare per il Player of the Month del mese di febbraio per la Liga spagnola: i candidati sono De Jong, Canales, Camavinga, Reinildo, Sancet, Fran García e Veiga.