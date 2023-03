FIFA 23 Ultimate Team: arriva il capitano Berardi!

Il colosso californiano strizza l'occhio alla Serie A con ben tre giocatori del nostro campionato. Il gol e all'assist che hanno permesso al Sassuolo di battere la Roma sono valsi a Domenico Berardi (88) i gradi di capitano.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Sergio Asenjo (84), giocatore del Real Valladolid, è il portiere prescelto. La carta dello spagnolo non è nulla di speciale e può essere acquistata per solo 12.500 crediti.

In difesa EA propone il trio composto da Benjamin Pavard (84), Kyle Walker-Peters (87) ed Eder Militao (87). Nonostante il blasone dei nomi si tratta di tre card poco più che discrete: la migliore è quella dedicata all'esterno del Southampton, che può essere comprata per 25mila crediti. Per il centrale brasiliano del Real Madrid siamo su una quotazione da "galacticos", oltre 550mila crediti. Per il difensore francese del Bayern Monaco invece bastano 12mila crediti.

A centrocampo troviamo il quartetto Jean Aholou (86), Adrien Rabiot (86), Raphael Guerreiro (87) e Mateo Kovacic (87). Le carte migliori sono le prime due: il centrocampista della Costa d'Avorio e quello della Francia sono davvero ottimi e possono esseri comprati – entrambe – per 19mila crediti. Per quanto riguarda il croato ex-Inter e il portoghese del Borussia Dortmund il nostro consiglio è di lasciar perdere: non valgono i 23mila crediti richiesti.

Il tridente composto da Domenico Berardi (88), Jonathan David (88) e Ikoma Lois Openda (87) è qualcosa di strepitoso: in particolare le carte nere del bomber del Lilla e di quello del Lens che sono da comprare a occhi chiusi (costano rispettivamente 33mila e 80mila crediti). Meno convincente quella dell'attaccante del Sassuolo che costicchia, oltre 30mila crediti.

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo Arthur Masuaku (83), Fashion Sakala (81) e Haji Wright (80).

IL MIGLIOR GIOCATORE DELLA BUNDESLIGA Julian Brandt ha vinto l'ambito premio di Player of the Month del mese di febbraio per la Bundesliga. La carta su FUT potrà riscattata tramite la solita Sfida Creazione Rosa.

Nel frattempo, Electronic Arts ha comunicato di aver rinviato l'atteso Title Update 9 di FIFA 23 che avrebbe introdotto, tra le altre cose, il campionato femminile americano: la NWSL e la UWCL saranno disponibili, comunque, entro il prossimo 23 marzo.