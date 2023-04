FIFA 23 Ultimate Team: Leão, una carta da fenomeno

Squadrone che vede una Serie A in grande spolvero: ben quattro giocatori del nostro campionato si sono guadagnati una carta nella Squadra della Settimana numero ventitré (tutti e quattro nell'undici titolare). Il capitano non poteva essere che il fenomenale Kevin De Bruyne.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Il portiere del Getafe, David Soria (88), è il prescelto di questa settimana. La carta dell'estremo difensore spagnolo è ottima ed è acquistabile per una cifra più che accettabile, circa 28mila crediti.

Il terzetto difensivo preparato è sorprendentemente buono: Facundo Medina (88), Kieran Trippier (88) e Stefan Posch (86) abbinano sostanza a qualità, il tutto a un prezzo più che abbordabile. Per il centrale argentino del Lens servono 30mila crediti, per l'esterno inglese del Newcastle 29mila crediti e per quello austriaco del Bologna solo 16mila crediti. Tre buonissime carte che possono far comodo a molti allenatori di FUT in cerca di una svolta per la propria difesa.

A centrocampo classe e qualità non mancano con lo straordinario quartetto composto da Kevin De Bruyne (94), Georginio Wijnaldum (88), Giacomo Bonaventura (85) e Leroy Sané (88). Il centrocampista tuttofare belga si conferma una stella delle più splendenti in FUT: la quotazione per la settimana carta della stagione (la quarta nera) si aggira sugli 800mila crediti. Consigliatissima anche la prima carta nera del centrocampista olandese della Roma: un discreto affare per 31mila crediti. Per l'ottimo centrocampista della Fiorentina invece bastano 12mila crediti, un po' di più per la stella del Bayern Monaco, circa 64mila crediti.

In attacco spazio al tridente straordinario composto da Rafael Leão (88), Karim Benzema (92) e Robert Lewandowski (92). La sesta carta stagione (seconda nera) per l'attaccante del Milan è qualcosa di spettacolare: 120mila crediti sono una bella cifra ma il portoghese li vale tutti. La prima carta nera dell'attuale pallone d'oro è ottima anche se viaggia abbondantemente sopra i 180mila crediti: consigliata soprattutto ai fan del bomber del Real Madrid. Stesso discorso per l'attaccante polacco del Barcellona: la prima card nera di Lewandowski è buona ma con un rapporto qualità/prezzo discutibile. Tradotto: non vale i 110mila crediti richiesti.

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo di tenere d'occhio i bomber Gabriel Jesus (86), Paul Mullin (80) e l'esterno John McGinn (84).

