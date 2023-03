FIFA 23 Ultimate Team: CR7 colpisce ancora!

Per la Squadra della Settimana siamo al ventiduesimo appuntamento: per completarla EA ha pescato un po' in tutti i continenti. Il capitano è un certo... Cristiano Ronaldo!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Oliver Sail (85), portiere neozelandese che milita nel campionato australiano, è stato scelto per difendere i pali della dream team di EA. La carta di Sail è molto interessante ed è acquistabile per "soli" 13mila crediti.

La linea difensiva offre molta qualità a un prezzo più che accessibile: le carte di Youssouf Sabaly (86), Ibrahima Konaté (85) e Ben Chilwell (85) sono davvero interessanti. Soprattutto quelle del senegalese del Real Betis e del francese del Liverpool: il primo viene via per circa 15mila crediti, il secondo per 25mila crediti. Decisamente poco appetibile quella del laterale del Chelsea anche se non costa molto, solo 13mila crediti.

IGN

A centrocampo le sorprese non mancano con il quartetto composto da Christian Pulisic (85), Federico Valverde (88), Ibrahim Sangaré (87) e Rade Krunic (86). Lo statunitense del Chelsea è una vera scheggia anche se è un po' troppo leggerino (13mila crediti): meglio puntare sul tuttofare uruguaiano (90mila crediti) del Real Madrid e sul centrocampista della Costa d'Avorio (20mila crediti) in forza al PSV. Non male neanche il bosniaco (16mila crediti) del Milan. Ricapitolando, Valverde e Sangaré sono consigliatissimi.





In attacco EA punto tutto sul tridente composto da Cristiano Ronaldo (92), Heung Min Son (91) e Dani Olmo (89). Per il fenomeno portoghese siamo alla settima carta della stagione (la seconda nera) e per 250mila crediti può fare ancora la differenza in FUT. La stella del Tottenham non è da meno e può essere acquistata per quasi 300mila crediti. Meno interessante la carta del talentuoso spagnolo che milita nel Lipsia, nonostante una quotazione più che abbordabile (40mila crediti).

In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo di tenere d'occhio i bomber Jordan Morris (85) e Rasmus Højlund (80).

IGN

IL MIGLIOR GIOCATORE DELLA SERIE A Nuovo sostanzioso aggiornamento per FIFA 23: EA ha infatti pubblicato il Title Update 10 per PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sono state aggiornate maglie, scarpini, guanti, palloni, striscioni, celebrazioni e molto altro e risolti alcuni bug nelle principali modalità di gioco.

Nel frattempo, Electronic Arts ha annunciato i candidati al premio di giocatore del mese del marzo della Bundesliga. I prescelti per il premio Player of the Month sono Frimpong (80), Guerreiro (82), Bulter (72), Marmoush (73), Masovic (71) e Palacios (78). Per votare basta andare sul sito ufficiale di FIFA 23.