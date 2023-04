FIFA 23 Ultimate Team: il ritorno di Spinazzola

Dopo il "Gigio" nazionale protagonista della squadra della scorsa settimana, c'è un altro portiere italiano nel dream team di EA: Di Gregorio del Monza. Il capitano invece è il "Piccolo Principe" Antoine Griezmann.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Michele Di Gregorio (86) si è guadagnato la seconda carta nera della stagione con un'altra prova convincente: 20mila crediti sono una quotazione interessante per un portiere che sta dimostrando di valere il palco della Serie A.

Il terzetto difensivo è composto da Benjamin Pavard (87), John Stones (86) e Nacho Fernández (85): tre difensori che militano in tre squadroni (Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid), tre carte nere buonissime con quotazioni alla portata di tutti. Si parte dai 29mila crediti per il francese per passare ai 20mila crediti per l'inglese e ai 14mila crediti per lo spagnolo.

IGN

Il centrocampo numero venticinque della stagione vede Leonardo Spinazzola (85) e Iñaki Williams (87) sulle corsie laterali, Vitinha (87) e Kevin Kampl (84) a dettare tempi e geometrie in mezzo al campo. Il migliore del quartetto è senza dubbio il ghanese che milita nell'Athletic Bilbao: per 29mila crediti è un super affare. Non male neanche la carta dell'esterno della Roma: 18mila crediti per "Spina" si possono spendere in tutta serenità. Meno appetibili le carte del duo di centrocampo: il portoghese del PSG viene via per 26mila crediti ma non convince più di tanto. Lo stesso discorso vale per lo sloveno del Lipsia che non entusiasma più di tanto, nonostante sia acquistabile per solo 13mila crediti.

In attacco spazio al tridente Antoine Griezmann (89), Diogo Jota (87) e Carlos Vela (88). Il bomber francese dei colchoneros non è affatto male in questa quarta card nera stagionale: 50mila crediti sono un discreto affare. Per l'esterno portoghese dei Reds servono 25mila crediti, mentre per il messicano dei Los Angeles FC circa 30mila crediti: consigliati solo ai fan delle due squadre.





In panchina e in tribuna questa settimana consigliamo di tenere d'occhio Ollie Watkins (84), Gabriel Ávalos (83) e Jawad El Yamiq (83).

IGN

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA PREMIER Questa settimana EA ha annunciato l'apertura delle votazioni per il Team of the Season della Premier League: i vincitori beneficeranno di un carta speciale che sarà disponile nei pacchetti FUT per un periodo limitato. Come sempre per votare bisogna andare sul sito ufficiale di FIFA 23.

Nel frattempo è disponibile attraverso le solite Sfide Creazione Rosa la carta Icon in versione Coppa del Mondo dedicata alla stella portoghese Luis Figo (91).