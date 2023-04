FIFA 23 Ultimate Team: Donnarumma sempre più leader

Non c'è solo il portierone del PSG nell'undici preparato da EA: a far gli compagnia c'è anche il compagno di nazionale Giovanni Di Lorenzo che sta disputando un campionato strepitoso nel Napoli di Spalletti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Gianluigi Donnarumma (90) si è guadagnato la seconda carta nera della stagione con un'altra prova spettacolare: 220mila crediti sono una bella cifra ma sono spendibili per blindare la propria porta.

La linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo (89), Matthijs de Ligt (89), Mario Hermoso (87) e Marcos Acuña (90) è qualcosa di strepitoso: quattro carte consigliatissime e con rapporto qualità/prezzo ottimo. Il migliore del quartetto è l'olandese ex-Juventus: il centrale del Bayern Monaco per 68mila crediti è super affare. Ottime anche le carte del difensore del Napoli (88mila crediti), del laterale del Siviglia (59mila crediti) e del centrale dell'Atletico Madrid (37mila crediti).

Sergej Milinkovic-Savic (88), Mateus Uribe (87) e Florian Wirtz (89) in mezzo al campo offrono geometrie, fantasia e velocità. Per la stella della Lazio bastano 28mila crediti, per il centrocampista colombiano del Porto circa 21mila crediti, mentre per il fantasista del Bayer 04 Leverkusen almeno 55mila crediti. Il migliore del pacchetto è il "tuttofare" della Lazio: a quella cifra è regalato.

In attacco brilla la stella di Marcus Thuram (87) supportato ai lati da Michael Olise (88) e Jack Grealish (87). Il figlio dello straordinario difensore di Parma e Juventus si è guadagnato una carta nera fenomenale: per 20mila crediti va comprato senza alcun esitazione. Per quanto riguarda il laterale francese del Crystal Palace siamo sui 28mila crediti, per quello inglese del Manchester City sui 19mila crediti. Nonostante le quotazioni siano più che abbordabili è consigliabile lasciar perdere.





In panchina e in tribuna questa settimana c'è davvero poco: Niels Nkounkou (79) e Gijs (81) sono le uniche carte interessanti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA COMMUNITY EA ha annunciato l'apertura delle votazioni per il Team of the Season della community (un centinaio i giocatori selezionati): i vincitori beneficeranno di un carta speciale che sarà disponile nei pacchetti FUT per un periodo limitato. Per votare bisogna andare sul sito ufficiale di FIFA 23.

EA ha reso disponibile attraverso le solite Sfide Creazione Rosa anche le nuove carte Icon Prime dedicate al leggendario difensore brasiliano Carlos Alberto (93).