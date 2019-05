Si può unire lo scenario decadente di Mad Max al tripudio di esplosioni della serie Just Cause? È quello che devono aver pensato gli autori di Rage 2, seguito dello sparatutto creato originariamente dagli autori di Doom che torna nove anni dopo il primo episodio con alcune novità importanti. La prima, quella più evidente, è l'introduzione di un mondo aperto e completamente esplorabile che nasconde tante insidie, ma anche altrettante opportunità di scatenare il caos sfruttando l'enorme arsenale a disposizione del protagonista e alcune abilità sovrannaturali decisamente fuori di testa.



Pubblicato da Bethesda e sviluppato in collaborazione tra id Software e Avalanche Studios, il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 14 maggio e ci accompagna in un mondo post-apocalittico ricco di cose da fare, ma soprattutto sempre e volutamente esagerato. Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Rage 2, per noi di Mastergame, è il gioco di maggio.