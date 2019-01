Il videogioco di gennaio: Resident Evil 2, il ritorno di un classico

Quella di Resident Evil, o BioHazard per gli amanti delle versioni in giapponese, è una serie che ha catturato milioni di videogiocatori. Tutti appassionati che staranno certamente esultando per la pubblicazione della nuova versione di Resident Evil 2, in arrivo il 25 gennaio per PlayStation 4, Xbox One e PC, forte di una grafica portata ai giorni nostri, di alcune soluzioni di giocabilità migliorate e del solito, ben conosciuto terrore a base di zombi.



Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Resident Evil 2, per noi di Mastergame, è il gioco di gennaio.