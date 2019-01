Da venerdì 11 a giovedì 31 gennaio sarà possibile scaricare la demo gratuita di Resident Evil 2 Remake, così descritta dagli sviluppatori:



"La demo, nominata adeguatamente '1-Shot Demo', metterà alla prova i giocatori chiedendogli di sopravvivere agli orrori di Raccoon City per solamente 30 minuti. Se i giocatori riusciranno a completare l’obiettivo della missione entro i 30 minuti stabiliti, essi potranno comunque ricominciare la missione e utilizzare il tempo che gli è rimasto per esplorare di nuovo la demo.



In caso di morte per mano degli zombie sarà comunque possibile continuare a giocare finché non saranno finiti tutti e 30 i minuti a disposizione. La fine della sessione di gioco rivelerà un nuovissimo trailer, esclusivo per coloro che giocheranno la demo. Per quanto non sarà possibile rigiocare la demo allo scadere del tempo, il trailer sarà comunque visualizzabile quante volte si desidera".



La versione di prova sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One e permetterà di impersonare l'ormai iconico poliziotto Leon S. Kennedy in attesa del lancio previsto per il 25 gennaio sulle stesse piattaforme.