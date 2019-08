Il videogioco di agosto è Control, un viaggio folle e imperdibile

Dopo l'esperimento di Quantum Break, Remedy Entertainment, la software house finlandese che ha dato i natali a Max Payne e Alan Wake, torna a sfornare un gioco d'azione d'altri tempi: Control per PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Ambientato nella Oldest House, il quartier generale del Federal Bureau of Control, l'ultima fatica dei ragazzi che hanno introdotto il bullet time nei videogiochi, ovvero quei movimenti rallentati che ricordano da vicinissimo l'azione del film Matrix, racconta la storia di Jesse Feden, un folle viaggio nei meandri di un edificio oscuro e ricco di misteri.



"Control è un acquisto imperdibile per chiunque ami le avventure fondate su una sceneggiatura d’autore e cerchi un prodotto imprevedibile, pieno di immaginazione, con stile e personalità da vendere. In un mercato videoludico mortificato dalla costante penuria di idee, campioni di anticonformismo come Control andrebbero trattati quali specie in via di estinzione. Come i panda", si legge nella nostra recensione completa (cliccate qui per leggerla).



Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Control, per noi di Mastergame, è il gioco di agosto.