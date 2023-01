One Piece Odyssey, le strategie ideali per conquistare i sette mari

Lungo il cammino, tuttavia, non mancheranno pericoli in grado di rendere più complicata la corsa dei protagonisti in cerca del leggendario tesoro One Piece, che potrete affrontare al meglio seguendo le nostre dritte.

UNA CIURMA BEN EQUILIBRATA One Piece Odyssey mette a disposizione ben nove personaggi giocabili, tutti tratti dalle celebri avventure della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. Potrete quindi utilizzare i vari Monkey D. Luffy, Chopper, Nami e il resto della combriccola tanto nelle fasi esplorative quanto nei combattimenti, anche se durante gli scontri è preferibile cambiare spesso i componenti della squadra per ottenere tutta una serie di utili vantaggi.

Ognuno di essi vanta delle abilità speciali e dei punti di forza che aiutano a sbarazzarsi facilmente dei nemici: utilizzare tutti i personaggi vi permetterà di migliorare le loro statistiche con i punti esperienza guadagnati dopo un combattimento, in questo modo la vostra ciurma sarà composta da pirati che avranno più o meno lo stesso livello.

SASSO, CARTA, FORBICI Spostandovi all'interno degli scenari potrete talvolta scegliere se avvicinarvi a dei nemici e far partire uno scontro oppure evitarli del tutto, ma è consigliabile affrontarli sempre per ottenere punti esperienza, monete e anche oggetti di vario tipo. Tuttavia, durante i combattimenti dovrete fare attenzione alla tipologia di avversari e tenere conto di quella dei vostri pirati.

Infatti, i personaggi di tipo Velocità sono più efficaci contro gli avversari che hanno come punto di forza la Tecnica, mentre quelli che puntano sulla Tecnica sono migliori di quelli legati alla Potenza, con quest’ultimi che invece ottengono un vantaggio contro i personaggi incentrati sulla Velocità. Per questo motivo dovrete adattarvi alle varie tipologie di nemici, cambiando i vostri eroi in base ai loro punti di forza o quelli deboli.

IL BELLO DEI COMBATTIMENTI AUTOMATICI Nonostante i combattimenti a turni di One Piece Odyssey siano piuttosto belli da vedere, grazie anche alla possibilità di utilizzare gli attacchi e le abilità ammirate nell’anime e nel manga di Eiichiro Oda, alla lunga potrebbero apparire noiosi e poco stimolanti. In tal caso potrete comunque affidarvi a una modalità che attiverà i combattimenti automatici, così non dovrete fare altro che godervi lo spettacolo senza muovere un dito.

Sappiate inoltre che premendo il tasto dorsale del controller (R2 su PlayStation, RT su Xbox) potrete velocizzare le animazioni dei personaggi impegnati negli scontri. Dal menu opzioni avrete poi la facoltà di abilitare un’opzione che permette di attivare automaticamente lo scatto, in modo tale da non dover tenere premuto ogni volta l’apposito tasto.

ALLA RICERCA DEL TESORO L'avventura piratesca di Luffy e soci si svolge in diversi scenari di gioco che i fan conosco bene, e che spesso nascondono preziosi tesori. Tra un combattimento e l’altro è opportuno esplorare le ambientazioni per recuperare oggetti utili per completare le missioni secondarie, così come gli ingredienti per cucinare le varie ricette, oppure per poter mettere le mani su preziosi forzieri contenenti potenziamenti ed equipaggiamenti per la vostra ciurma.

Per riuscire a raggiungere questi tesori dovrete spesso fare affidamento su più personaggi, considerando che Luffy può aggrapparsi ad alcune sporgenze, Chopper è in grado di passare attraverso i cunicoli mentre Zoro è indispensabile per distruggere porte e altre barricate rinforzate.

IL GIUSTO EQUIPAGGIAMENTO Esplorare da cima a fondo ogni angolo della mappa di gioco non è l’unico modo per ottenere potenziamenti e nuovi equipaggiamenti, poiché con il denaro guadagnato potrete acquistarne di nuovi presso alcuni negozi. Per ottenere più possibilità di uscire vittoriosi dagli scontri è necessario utilizzare una buona dotazione di anelli, gioielli e altri oggetti da inserire in una sorta di griglia composta da un numero limitato di slot.

Tali equipaggiamenti possono essere a loro volta resi più efficaci, modificandone anche le caratteristiche o gli effetti bonus, e per farlo non dovrete altro che interagire con lo strano macchinario di Robin situato nell’accampamento. Per migliorare di gran lunga gli attacchi speciali avrete invece bisogno di alcuni cubi molto rari, in grado di potenziare le mosse dei singoli personaggi.

UN MARE DI (PUNTI) ESPERIENZA Anche in One Piece Odyssey più alto sarà il livello dei personaggi e migliori saranno le loro statistiche. Ovviamente per salire di livello dovrete accumulare un bel po’ di punti esperienza, ottenibili principalmente dopo aver vinto un combattimento ma anche completando alcune attività secondarie o sfruttando alcune dritte.

Una di queste vi chiederà di utilizzare l’abilità chiamata ”Osservazione Haki” di Luffy, che permetterà di scovare i nemici che forniscono più punti esperienza una volta sconfitti, oppure sfruttare un bonus speciale per tutto il gruppo di personaggi dopo aver fatto una sosta presso uno dei vari accampamenti. Infine, completando degli obiettivi nel corso degli scontri sarà possibile ottenere dell’esperienza aggiuntiva una volta terminato il combattimento.