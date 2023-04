Meet Your Maker, le strategie per sopravvivere nel gioco di Behaviour Interactive

Guide e trucchi per avere la meglio delle trappole mortali e realizzare delle fortezze inespugnabili del videogame multiplayer creato dagli autori di Dead by Daylight

La nuova esperienza multiplayer creata da Behaviour Interactive è un mix tra sparatutto in soggettiva e tower defense , in cui i giocatori potranno realizzare da zero degli avamposti pieni di trappole oppure assaltare quelli degli altri utenti.

Un'impresa tutt'altro che semplice, quella messa a punto dagli autori di Dead by Daylight, ma non impossibile: basta seguire le dritte che abbiamo preparato per voi per comprendere al meglio le meccaniche di gameplay.

CALMA E SANGUE FREDDO Meet Your Maker è un gioco che richiede ottimi riflessi, una giusta dose d'impegno e un approccio ragionato soprattutto durante le fasi in cui assaltare gli avamposti nemici. Dovrete cercare di avanzare con estrema cautela, osservando attentamente lo scenario in cerca di trappole e sfruttando il rampino per raggiungere aree sicure o recuperare i proiettili sparati con la propria arma. Spesso i pericoli maggiori si nascondono dietro l'angolo: assicuratevi di sbirciare qua e là prima di muovervi per evitare sorprese.

Per orientarvi all'interno della fortezza nemica potrete anche seguire un robot che vi indicherà il percorso da seguire per arrivare alla fiala da rubare, ma assicuratevi di evitare che venga eliminato da un vostro colpo o dall'attivazione di una trappola.

IL GIUSTO EQUIPAGGIAMENTO All'inizio di ogni incursione vi verrà data la possibilità di scegliere due armi, la tipologia di personaggio e un gadget tattico da utilizzare per superare con successo i diversi ostacoli che incontrerete sul cammino. La scelta dell'equipaggiamento è importante perché ogni avamposto è strutturato in maniera differente e in alcuni casi avrete bisogno di una potenza di fuoco maggiore per eliminare un gran numero di guardie, oppure di scudi energetici per ottenere un grado di protezione superiore o di granate esplosive per sbarazzarvi rapidamente di tanti nemici.

Ricordate poi che fucili a energia, spade e balestre e nuovi potenziamenti possono essere sbloccati al quartier generale personale sfruttando le risorse guadagnate, così da migliorare l'efficacia delle armi e ottenere nuovi tratti per il proprio personaggio.

UN AVAMPOSTO INESPUGNABILE Creare una fortezza a prova di ladro non è semplice, ma in realtà non è nemmeno un'impresa impossibile. Per sorprendere gli altri giocatori vi consigliamo di ragionare fuori dagli schemi, piazzando i dispositivi difensivi e gli altri guardiani a protezione della preziosa fiala nei posti più impensabili. Cercate di attirare le attenzioni di un invasore verso trappole come la macchina sparadardi, in modo tale che degli spuntoni ben nascosti alla vista possano colpirlo quando meno se lo aspetta.

All'occorrenza create dei labirinti alternativi per confondere gli assalitori, mentre nella fase di costruzione di un avamposto ricordatevi della possibilità d'impostare un percorso di pattuglia per ciascuno dei vari mostri chiamati a difendere il materiale genetico. In ogni caso, fate comunque attenzione al punto in cui posizionerete le trappole perché in alcuni casi potranno eliminare anche le vostre guardie e, ancora peggio, distruggere gli altri sistemi difensivi.

IMPARATE DAI FALLIMENTI Oltre a richiedere il giusto approccio alle incursioni, in Meet Your Maker vi capiterà di rifare un livello creato da altri utenti anche più di una ventina di volte prima di riuscire a superarlo. Il consiglio è ovviamente quello di non scoraggiarvi dopo un tentativo fallito, ma di approfittare di ogni sconfitta per memorizzare la posizione di trappole e degli scagnozzi a protezione della base degli altri giocatori, facendo comunque attenzione a non commettere di nuovo gli stessi errori.

Nel caso vogliate rivedere le vostre performance e capire in quali punti avete sbagliato e in quali invece avete fatto la cosa giusta, sappiate che dal quartier generale potrete rivedere i replay delle ultime incursioni effettuate e lo stesso dicasi per i tentativi degli avversari di assaltare il vostro avamposto.

UNA BASE DA MIGLIORARE Completando le varie incursioni non solo otterrete grandi soddisfazioni e risorse varie, in quanto ogni avamposto saccheggiato con successo vi permetterà di far salire di livello dei cinque dipartimenti e quello del quartier generale. Al fine di potenziare gli equipaggiamenti e sbloccarne di nuovi avrete bisogno di un gran numero di materiali e punti esperienza, che potrete ricevere anche impedendo ai giocatori di saccheggiare la vostra fortezza.

Ogni volta che ci sarà un avanzamento di livello sarete ricompensati degnamente. Inoltre, investendo la risorse guadagnate potrete sbloccare dei potenziamenti che vi forniranno degli utili vantaggi, grazie alla quale potrete sapere in anticipo il numero di trappole che vi attenderanno in un incursione o quanto sarà lungo il percorso da intraprendere per mettere le mani sulla fiala, mentre in altri casi vi verrà data la possibilità di ottenere più materiali sconfiggendo le guardie e i marchingegni letali a difesa degli avamposti avversari.

UNA DIFFICOLTÀ SU MISURA Meet Your Maker propone una serie di livelli scelti casualmente tra quelli creati dai giocatori, suddivisi in tre distinti gradi di difficoltà (normale, pericoloso, brutale) così da adattarsi alle diverse esigenze. Potrete scegliere il livello da avviare e scoprire in anteprima quali premi riceverete dopo aver completato un assalto; naturalmente più complicato sarà l'avamposto da affrontare e maggiore sarà la quantità di punti esperienza e risorse che otterrete.

Se non siete esperti degli sparatutto in prima persona allora la difficoltà normale potrà fare al caso vostro; al contrario, se siete alla ricerca di un'esperienza più ostica allora il grado pericoloso potrà rivelarsi una buona opzione, mentre superare le sfide più ardue del livello brutale vi permetterà di ottenere delle fantastiche ricompense ed essere messi veramente alla prova.