Resident Evil 4, la guida per sopravvivere nel survival horror di Capcom

Qui, il protagonista si ritroverà faccia a faccia con creature mostruose e altri pericoli capaci di mettere a dura prova anche i giocatori più navigati: potrete superare tutte le insidie senza troppi problemi con l'aiuto delle nostre dritte.

UNA PARATA ALLUNGA LA VITA Per sopravvivere agli orrori del remake di Resident Evil 4 è importante padroneggiare quanto prima le tecniche difensive di Leon, in modo tale scongiurare il rischio di subire tanti danni da parte dei nemici. La schivata laterale è utile soprattutto per evitare di essere colpiti dagli oggetti che spesso vi verranno lanciati contro, mentre un attacco avversario può essere parato semplicemente tenendo premuto il tasto utilizzato per la schivata.

Per eseguire un contrattacco e danneggiare gli zombi è invece necessario usare la parata con il giusto tempismo, così facendo i vostri assalitori saranno storditi per qualche secondo e potrete eliminarli con un potente colpo finale.

UN’ARMA PER OGNI OCCASIONE Se il coltello è tutto sommato un ottimo strumento per difendersi dai non morti, le armi da fuoco permettono di sbarazzarsi velocemente di ogni minaccia che incontrerete. Per massimizzare il danno inflitto ai nemici è ovviamente consigliabile puntare ai loro punti deboli: nel caso degli zombi farete bene a mirare sempre alla testa mentre durante le boss fight tenete d’occhio le zone vulnerabili del corpo, così come barili esplosivi che possono essere sfruttati a vostro vantaggio.

In ogni caso, cercate di essere precisi quando utilizzate le armi per evitare di sprecare munizioni e ricordate che gli shotgun risultano più efficaci negli scontri ravvicinati, a differenze del fucile di precisione che è perfetto per colpire dalla distanza.

IL MIX DI ERBE CURATIVE Anche nel remake di Resident Evil 4 le erbe curative sono delle risorse di vitale importanza per sopravvivere, considerando che possono essere utilizzate per ripristinare la salute di Leon. Per recuperare più energia e ottenere un aumento di salute permanente è possibile combinare tra loro le erbe verdi, gialle e rosse, sperimentando differenti combinazioni in base alle vostre necessità.

Avere a disposizione i mix più efficaci è fondamentale quando si affrontano i boss o alcune sezioni di gioco particolarmente difficili, in alternativa anche l’utilizzo degli spray curativi aiuta a rigenerare l’energia di Leon.

FATE ACQUISTI DAL MERCANTE Nel corso del viaggio da incubo in terra spagnola avrete modo di ottenere una valuta chiamata Pesetas, con la quale potrete acquistare oggetti di ogni genere presso un misterioso personaggio conosciuto come il Mercante. Con i soldi guadagnati sarà possibile ampliare il vostro armamento acquistando alcune delle armi più potenti di tutto il gioco, ma anche potenziamenti e consumabili di varia natura che vi saranno molto utili per affrontare come si deve gli orrori di Resident Evil 4 Remake.

Nel caso in cui vi troviate a corto di denaro, oltre a eliminare i corvi per mettere le mani su qualche Pesatas in più, il Mercante sarà ben lieto di acquistare la vostra merce come i gioielli, che avranno un valore piuttosto alto.

UNO SGUARDO ALLE IMPOSTAZIONI Resident Evil 4 Remake offre diverse impostazioni che permettono di personalizzare a piacere l’esperienza di gioco, e in alcuni casi anche a renderla più semplice per chi non è un grande esperto di survival horror.

Se cercate una sfida non troppo impegnativa allora vi consigliamo di selezionare la difficoltà Assistita che vi renderà le cose più semplici, con l’attivazione della mira assistita e la presenza di alcuni vantaggi come i prezzi più bassi del mercante, un maggiore numero di munizioni a disposizione e il ripristino automatico della salute quando l’energia di Leon sarà bassa; tuttavia, dal menu delle opzioni potrete anche abilitare la ricarica automatica delle armi e cambiare la disposizione dei tasti.

UN INVENTARIO BEN ORDINATO Nelle prime fasi di gioco vi ritroverete a dover fare i conti con un inventario piuttosto limitato in cui dovrete riporre armi, oggetti curativi e anche una gran quantità proiettili. Per fortuna potrete espandere lo spazio della vostra valigetta facendo visita al Mercante e acquistando il relativo potenziamento investendo 10.000 Pesetas, in questo modo la capienza aumenterà sensibilmente e potrete inserire un maggior numero di bocche da fuoco e diversi consumabili.

Premendo un apposito tasto è anche possibile riordinare automaticamente il contenuto dell’inventario, recuperando dunque un bel po’ di spazio dopo aver utilizzato alcuni oggetti o consumato munizioni. Ricordate infine che potrete ottenere diversi bonus equipaggiando alla valigetta fino a tre portachiavi, con vantaggi che vanno dalla maggiore efficacia delle erbe curative alla possibilità di ottenere sconti dal Mercante.

TRA TRAPPOLE E SEGRETI Sono molteplici i pericoli che Leon dovrà affrontare durante la sua avventura, alcuni dei quali legati alle ambientazioni in cui metterà piede. Gli scenari di gioco presentano infatti diverse trappole per orsi da cui è meglio tenersi alla larga, così come bombe a filo che potrete disattivare avvicinandovi a esse con cautela o colpendole con un proiettile. Allo stesso modo potrete sfruttare tutti questi marchingegni letali per sbarazzarvi velocemente di zombi e altre creature ostili.

In ogni caso, assicuratevi di tenere gli occhi aperti perché i livelli nascondono diversi segreti come chiavi per aprire cassetti e tesori da scovare per ricevere ricompense esclusive. Rompendo casse e altri elementi dello scenario invece vi darà modo di recuperare diverse risorse, come monete, erbe curativi e proiettili per le armi.