Resident Evil Showcase presenta il futuro della saga horror di Capcom

Una presentazione digitale in cui la società giapponese ha mostrato vari prodotti in arrivo, alcuni dei quali ormai imminenti (come la versione "definitiva" di Resident Evil Village, che includerà molteplici novità di rilievo) e altri che costringeranno gli amanti della saga ad attendere qualche mese.

La conferenza si è aperta con Le Ombre di Rose, il contenuto aggiuntivo di Resident Evil Village che racconterà la storia di Rose Winters, figlia del protagonista Ethan: la donna è intenzionata a tornare al villaggio che ha fatto da teatro per gli eventi dell'ottavo episodio nel tentativo di sbarazzarsi dei suoi poteri sovrannaturali, ma come è facile immaginare, ciò comporterà una nuova e terrificante avventura che il giocatore dovrà vivere nei panni di Rose.

Resident Evil Village accoglierà altre novità, tra cui una serie di aggiustamenti alla modalità Mercenari, che influenzeranno ad esempio il posizionamento dei nemici, e la tanto attesa modalità in terza persona, che permetterà di (ri)vivere la storia di Ethan Winters nel villaggio degli orrori da una prospettiva diversa e maggiormente in linea con il passato del franchise. La modalità in terza persona potrà essere provata grazie a una demo, disponibile per poche ore su PC, PlayStation e Xbox.

È stato poi il turno di Re:Verse, la modalità multiplayer di Resident Evil Village che arriverà in versione Accesso Anticipato il 24 ottobre: oltre a presentare una rosa di eroi e antagonisti dell'universo di Resident Evil, il gioco supporterà il cross-play per permettere di divertirsi insieme agli amici a prescindere dalla piattaforma di riferimento. Ciò coinciderà con l'arrivo di Resident Evil Village su Mac e Nintendo Switch, quest'ultima grazie alla tecnologia cloud offerta da Nintendo.

La conferenza si è conclusa con un nuovo sguardo al promettente remake di Resident Evil 4, che arriverà a marzo su PC e console: il secondo trailer ha offerto un nuovo assaggio della storia del protagonista Leon S. Kennedy e mostrato alcune delle nuove meccaniche di gameplay, come la possibilità di accovacciarsi e di effettuare una "parata" con cui generare dei contrattacchi a corto raggio.

Il remake, che sarà disponibile in varie versioni (inclusa l'immancabile Deluxe e la deliziosa Collector's Edition) arriverà il prossimo anno e offrirà una prospettiva molto più contemporanea alla storia di Leon, Ada (mostrata durante il nuovo trailer della storia) e i Ganados, dotati di nuove abilità per rendere la vita del protagonista... un vero inferno.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!