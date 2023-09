Lies of P, le strategie per sopravvivere nel "paese dei balocchi" di Krat

Guide e trucchi per fronteggiare senza paura l’avventura di Pinocchio nel gioco di ruolo per PC e console

Negli ultimi giorni i giocatori hanno accolto a braccia aperte Lies of P , gioco di ruolo ispirato a "Le avventure di Pinocchio": il souslike creato da Round8 Studio e Neowiz Games offre una rappresentazione oscura del romanzo di Carlo Collodi che richiama a più riprese l’apprezzato Bloodborne di FromSoftware, dando vita a una produzione impegnativa che saprà come mettere a dura prova anche i più esperti senza guide e trucchi .

Sopravvivere agli orrori di Krat non sarà un'impresa semplice, ma diventerà più abbordabile mettendo in pratica questi utili consigli che abbiamo preparato per voi.

LA SCELTA DELLA CLASSE Come accade in tanti altri soulslike, anche Lies of P mette i giocatori di fronte alla scelta della classe iniziale. In questo caso potrete optare per tre stili differenti, ciascuno delle quali definirà l’arma in uso e la distribuzione dei punti tra le varie statistiche, ma proseguendo nell’avventura nessuno di vieterà di creare una build specifica e far specializzare Pinocchio in un determinato stile di gioco.

Se preferite una classe equilibrata allora potrete optare per la Via del Grillo (che offre un buon compromesso tra potenza e velocità) o per la Via del Bastardo (qualora vogliate essere agili nel colpire i punti deboli dei nemici), mentre con l’archetipo Via dello Spazzino potrete contare sulla forza bruta per sbarazzarvi delle tante minacce che incontrerete sul vostro cammino.

IGN

UNA PARATA ALLUNGA LA VITA Lies of P mette a disposizione un sistema di parate e contrattacchi che si rivela indispensabile per avere la meglio di boss e nemici vari, da quelli più semplici da abbattere agli avversari più impegnativi. In ogni caso dovrete dimostrare di avere il giusto tempismo per riuscire a bloccare un attacco in arrivo, o in alternativa potrete utilizzare una schivata.

Evitare di un colpo avversario un attimo prima che venga messo a segno vi darà la possibilità di eseguire un parry, che vi permetterà di contrattaccare e infliggere danni ingenti. Per padroneggiare questa tecnica potrete fare pratica con i nemici più deboli, così da evitare di correre tanti rischi mentre vi allenerete contro i vostri bersagli.

AFFILATE LE ARMI Una delle meccaniche più particolari del soulslike targato Neowiz è sicuramente quella legata alla necessità di affilare le armi, la cui efficacia potrà diminuire dopo aver affrontato un po’ di combattimenti. Per questo motivo è bene tenere d’occhio l’indicatore di colore bianco (situato nella parte inferiore destra dello schermo) ed evitare che diventi rosso, così da impedire che l’armamento possa rompersi definitivamente.

Per fortuna è possibile utilizzare in qualsiasi momento un utile oggetto come la smerigliatrice, in grado di ripristinare completamente la durevolezza dell’arma che potrà così infliggere ai nemici il 100% dei danni dopo ogni colpo messo a segno. Sempre restando in tema di dotazioni offensive, sappiate inoltre che potrete assemblare le vostre armi scegliendo l’elsa (che determina le combinazioni di attacchi) e la lama (che influisce sulle statistiche generali).

IGN

ALLA RICERCA DI NUOVE SCORCIATOIE Esplorare ogni angolo dell’ambientazione di Lies of P vi permetterà di sbloccare nuove scorciatoie e, soprattutto, d'imbattervi in scrigni contenenti equipaggiamenti rari e oggetti speciali, così come consumabili e preziose risorse per il potenziamento del vostro personaggio.

Lasciatevi dunque sopraffare dalla curiosità e, nel caso vi troviate di fronte a un bivio, non abbiate paura di percorrere la strada secondaria: potreste imbattervi in una scala da attivare, un ponte o un cancello da sbloccare, che vi permetteranno di spostarvi velocemente da una zona all’altra senza dover affrontare gli stessi nemici dopo aver fatto una sosta presso un punto di riposo.

POTENZIATE L’ORGANO-P Oltre a migliorare costantemente le varie statistiche del personaggio con l’Ergo presso uno dei tanti Stargazer (luoghi di riposo simili ai falò di Dark Souls), avrete la possibilità di sbloccare nuovi poteri e vantaggi potenziando l’Organo-P del burattino protagonista di Lies of P. Si tratta del cuore di Pinocchio che, sfruttando una risorsa come il quarzo all’interno dell’Hotel Krat, permette di accedere a un vero e proprio albero delle abilità grazie al quale ottenere benefici come un numero maggiore di celle a impulsi utilizzabili, la possibilità di eseguire una schivata quando si è a terra o di migliorare l'efficacia delle cure.

Per mettere le mani sul quarzo, risorsa molto rara nel mondo di Lies of P, dovrete sconfiggere boss e miniboss secondari oppure potrete recuperarlo da alcuni forzieri che saranno ben difesi da nemici particolarmente pericolosi. In ogni caso, attraverso il sistema di reset del personaggio potrete anche azzerare l’Organo-P e impostare la vostra build diversamente da quella utilizzata in precedenza.

IGN

UN AIUTO "SPETTRALE" Contrariamente ad altri giochi del genere soulslike, Lies of P non dispone di una modalità multiplayer cooperativa e dunque non permette ai giocatori di unirsi alle sessioni online di altri utenti. Tuttavia, il team di sviluppo sudcoreano ha comunque pensato di offrire la possibilità di evocare uno spettro per affrontare alcune delle boss fight più impegnative, così da rendere più semplici gli scontri per tutti coloro che faticheranno a battere alcuni dei nemici più potenti.

Per essere supportati da uno spettro è necessario recarsi presso un braciere e utilizzare un frammento di stella, speciale risorsa che potrà essere raccolta dai nemici caduti o acquistata presso un mercante chiamato Giangio.