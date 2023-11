Call of Duty: Modern Warfare III, la guida per dominare nelle sfide multiplayer

Nonostante alcune polemiche che hanno accompagnato il lancio del gioco, principalmente dovute a una natura visibilmente risicata di contenuti come la campagna single-player, Call of Duty: Modern Warfare III è stato ben accolto soprattutto dalla community , con lo sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games e altri studi di Activision che ha puntato su una modalità multigiocatore ricca di contenuti .

Anche se il fulcro di gioco è rimasto lo stesso di sempre, riuscire ad avere la meglio sugli agguerriti avversari non sarà semplice: ecco una serie di guide e trucchi per fare bella figura nelle sfide online contro altri giocatori.

UNO SGUARDO ALLE IMPOSTAZIONI Come di consueto, prima di iniziare a fare sul serio con la modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare III è consigliabile regolare al meglio le impostazioni in base alle vostre esigenze. Innanzitutto, i giocatori PS5 farebbero bene a disattivare la vibrazione e i grilletti adattivi, mentre attivare la mira assistita fornirà un sostanziale vantaggio nel mirare con precisione un avversario.

Altra opzione da non ignorare è la regolazione del campo visivo, evitando però di impostare un valore troppo alto o basso se non si vogliono avere problemi nell'avvistare i nemici e nel comprendere le reali distanze dagli obiettivi. Se preferite giocare con utenti della stessa piattaforma allora potete disattivare il cross-play, così da non partire in svantaggio giocando contro i giocatori della versione PC che possono sfruttare la maggiore reattività di mouse e tastiera.

UNA CLASSE PER OGNI OCCASIONE Raggiunto il livello 4 otterrete finalmente la possibilità di creare le vostre classi e personalizzarle a piacere, sfruttando le armi e gli equipaggiamenti sbloccati. Il consiglio è quello di creare loadout diversi tra loro da utilizzare e cambiare in base alla mappa e alla modalità, ricordando di aggiornarlo ogni volta che otterrete accesso a nuovi perk, bocche da fuoco e vantaggi che potrete modificare anche durante il match.

Cercate di diversificare le vostre classi equipaggiando tipologie di armi e granate differenti, così come di equipaggiamenti da campo e perk che meglio si adattano allo stile di gioco scelto. Sappiate inoltre che potrete rinominare e duplicare i vostri loadout, in modo da essere sempre organizzati prima di iniziare una partita multiplayer competitiva o cooperativa della modalità Zombi.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE ARMI Salendo di livello sbloccherete nuovi armi e accessori, grazie alla quale potrete personalizzare il vostro armamentario e modificarne le statistiche. A vostra disposizione avrete un gran numero di silenziatori, calci, mirini, proiettili e caricatori che vi permetteranno di diminuire il rinculo, aumentare la precisione, infliggere più danni e migliorare la maneggevolezza di pistole, mitragliatrici e fucili.

Inoltre, avrete anche la possibilità di personalizzare le armi da un punto di vista estetico scegliendo la skin che preferite, oppure aggiungendo sticker o ciondoli portafortuna. Presso il poligono di tiro potrete infine testare le vostre bocche da fuoco senza la necessità di avviare un match: potrete approfittarne anche per migliorare la mira allenandovi con dei bersagli fissi o in movimento.

GLI OBIETTIVI PRIMA DI TUTTO Come in ogni sparatutto online, anche in Call of Duty: Modern Warfare III la chiave per la vittoria è quella di giocare di squadra e non inseguire la gloria personale cercando solo di fare il maggior numero di uccisioni, a meno che non si tratti di un classico Deathmatch a squadre. Le modalità a obiettivo come Cerca & Distruggi, Dominio, Quartier generale e Postazione richiedono infatti una buona coordinazione tra i giocatori, chiamati a difendere o attaccare gli obiettivi restando al loro interno e impedendo agli avversari di fare lo stesso.

Per questo motivo è preferibile utilizzare serie di uccisioni come il drone UAV per segnalare alla squadra la posizione dei nemici, oppure il Disturbo UAV per impedire alla fazione contrapposta di poter visualizzare la propria minimappa. Sfruttate poi il sistema di ping per indicare gli obiettivi da presidiare o da conquistare, mentre se avete una cuffia da gaming con microfono potrete comunicare con i vostri alleati per organizzarvi al meglio sul campo di battaglia.

LA CONOSCENZA DELLE MAPPE Avere una buona conoscenza delle mappe vi aiuterà a orientarvi meglio, soprattutto nelle modalità a obiettivi. I vecchi giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 non avranno grandi difficoltà a ricordare la struttura dei campi di battaglia virtuale, mentre tutti gli altri potranno memorizzare i vari punti di interesse delle arene trascorrendo qualche ora nelle modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare III.

Per avere più probabilità di vittoria è consigliabile scegliere la giusta classe in base alla mappa, evitando quindi di utilizzare fucili di precisioni con ottiche su quelle più piccole come e optando magari per degli shotgun o delle mitragliette. Alcuni scenari presentano poi dei pericoli ambientali come barili infiammabili e auto che possono esplodere, quindi dovrete fare molta attenzione quando li utilizzerete come riparo dal fuoco nemico. Se invece ci sono delle mappe che non gradite particolarmente, all'interno della lobby potrete votare quella che preferite e sperare che il resto dei giocatori abbia i vostri stessi gusti.

FATE PRATICA CON I BOT Se dopo aver letto questa serie di guide e trucchi non vi sentite ancora pronti per sfidare gli altri giocatori, sappiate che potrete allenarvi contro i bot gestiti dall’intelligenza artificiale. Per fare ciò dovrete avviare una partita privata, scegliere la modalità e la mappa desiderata e aggiungere il numero di avversari desiderate e impostare anche la loro difficoltà.

In questo modo avrete la possibilità di fare pratica e anche memorizzare la struttura dello scenario di gioco, senza dimenticare che avrete libero accesso a tutte le armi, i perk e il resto degli equipaggiamenti che potrete modificare a piacere creando delle personalizzate.