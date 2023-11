Videogiochi: Giorgione è il nuovo testimonial di Call of Duty

Il mondo dei videogiochi si è ormai abituato a collaborazioni di ogni tipo, specialmente nel caso dei franchise più amati.

Capita sempre più spesso, infatti, di veder comparire ospiti davvero speciali, come nel caso dello spot realizzatio da Activision: per il lancio di Call of Duty: Modern Warfare III questa volta si gioca in casa, dato che a far da testimonial è il personaggio televisivo e ristoratore romano Giorgione.