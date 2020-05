GTA 5, come fare soldi in fretta nel gioco di Rockstar Games

I dollari scarseggiano, nelle prime ore di Grand Theft Auto 5 ! In questa pagina trovate alcuni consigli su come far soldi rapidamente nell’ultimo capitolo della serie di Rockstar Games . Se siete entrati in possesso di questo gioco solo di recente grazie a Epic Games Store , che ha reso disponibile il titolo in veste del tutto gratuita, allora queste dritte potrebbero farvi certamente comodo.

Investire in azioni

La speculazione finanziaria è di casa in GTA 5. Tenete d’occhio le notizie per capire quali azioni sono in perdita e quali invece sono in rialzo.

Per creare un checkpoint, ricordatevi di salvare il gioco e disattivare i salvataggi automatici. Investite tutti i vostri risparmi in azioni che credete siano in forte rialzo. Andate al rifugio e riposatevi senza salvare (o, in alternative, aspettate circa 45 secondi), quindi controllate i vostri profitti. Continuate a tenere d’occhio l’andamento delle azioni fino a che non raggiungeranno il picco, quindi vendete tutto. Più soldi investirete, più elevato sarà il guadagno – e se le azioni subiranno un brusco calo, caricate il salvataggio precedente per annullare tutte le perdite.

Quando investire in Gold Coast (GCD)

Prima di completare la missione di Lester “Assassinio al cantiere”, investite in azioni Gold Coast. Il loro prezzo diventerà circa il doppio al termine dell’incarico!

Quando investire in AirEmu e FlyUS

Prima di completare la missione “Rogne Legali”, investite in AirEmu per poi vendere al termine dell’incarico, quindi acquistate azioni FlyUS (che subirà una grossa perdita). Una volta completata la missiome Meltdown il prezzo di queste ultime tornerà ai livelli pre-Rogne Legali. Per farvi un esempio, nella mia partita le azioni AirEmu, prima di Rogne Legali, stavano a 200 dollari, FlyUS a circa 25 dollari. Dopo Rogne Legali, AirEmu è arrivata a 275 dollari e FlyUS è calata a 12 dollari. Dopo aver completato Meltdown, FlyUS è tornata a 24 dollari – il mio guadagno è stato quindi doppio rispetto all’investimento di base!

Rapine allo sportello ATM

Le persone che hanno appena fatto un prelievo presso uno sportello ATM sono delle prede facili per i protagonisti di GTA 5. Aspettate che abbiano completato il prelievo, quindi derubatele minacciandole a mani nude o con delle armi silenziate. Ricordatevi di darvela a gambe prima che arrivi la polizia!

Corse clandestine

Le corse clandestine sono un’ottima fonte di denaro quando Franklin è al verde. Consiglio di procurarsi una Coil Voltic sportiva, personalizzando quanto prima al meglio delle vostre possibilità.

Utilizzando il talento speciale di Franklin, è piuttosto facile avere la meglio sugli avversari. Attivatelo prima delle curve più impegnative, o quando siete in situazioni critiche (come, per esempio, quando vi trovate in mezzo al traffico), premendo assieme L3 e R3 – in questo modo, eseguire le manovre più difficili mantenendo la massima velocità sarà un gioco da ragazzi.

Non dimenticatevi di disattivare subito dopo il talento speciale, per conservare il più possibile il vostro indicatore, e assicuratevi di cominciare la gara con la barra al massimo.

Derubate un furgone porta valori

Nelle prime ore di gioco, uno dei modi migliori per fare soldi facilmente è derubare un furgoncino porta valori. Compaiono casualmente e vengono segnalati sulla mini mappa quando vi trovate nelle loro vicinanze. Gettate via dall’abitacolo l’autista e mettetelo al tappeto, quindi fate saltare le porte posteriori con del C4 o con una pistola. Raccogliete i soldi – di solito si va dai 5mila dollari in su – quindi datevela a gambe per evitare di finire in manette.

Potreste addirittura essere fortunati e beccare la guardia mentre sta caricando i soldi: in questo caso il lavoro sarà ancora più semplice. Basterà mettere K.O. la guardia e prendere la refurtiva!

