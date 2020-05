GTA 5 diventa realistico grazie a una mod su PC: ecco il video spettacolare

Sin dal lancio su PC, Grand Theft Auto 5 ha visto un incredibile supporto da parte della community di modder, programmatori e semplici amatori che si impegnano a realizzare nuovi contenuti e modifiche estetiche per i videogiochi. Nel caso del gioco di Rockstar Games, sono state migliaia le mod che, di volta in volta, hanno letteralmente stravolto il gioco open-world ambientato in una versione fittizia degli Stati Uniti. Oggi, però, GTA 5 diventa ancora più bello e realistico grazie a una nuova mod chiamata NaturalVision Evolved.