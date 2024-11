Professor Doctor Jetpack, sfide incessanti a prova di smartphone

Quella concepita dallo studio tedesco non è certo un'idea nuova: uno dei primi videogame mai creati, Lunar Lander, proponeva esattamente questa meccanica, anche se all'epoca si trattava di cercare di controllare un modulo lunare che doveva tentare l'allunaggio senza andare in mille pezzi. Professor Doctor Jetpack riprende quella formula e la rende assai interessante, declinandola per renderla adatta agli schermi touch, come tanti giochi per il vostro smartphone, e impreziosendola con delle caratteristiche che rendono l'esperienza di gioco assai piacevole.