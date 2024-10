Merge Match March, un videogioco mobile per gli amanti del fantasy

Merge Match March prova a distinguersi dalla massa integrando la meccanica di allineamento con delle battaglie fantasy tra eserciti che non sfigurerebbero di certo in opere come Il Signore degli Anelli o Il Trono di Spade. È necessario spostare i simboli al centro dello schermo, cercando di formare tris di spade o scudi per dar vita a soldati che si aggiungano alla battaglia e portino la vostra armata alla vittoria. Nella parte superiore dello schermo si svolge l'epico scontro, con picchieri e spadaccini, maghi e altre creature fantastiche.