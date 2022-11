Skies of Chaos, battaglie nei cieli da vivere su smartphone

Così, per citare due o tre titoli storici, giochi del calibro di Xevius, 1942 o River Raid: Skies of Chaos non punta certo sull’originalità o sull’idea innovativa , ma d’altra parte perché cambiare una squadra vincente?

D’altra parte, i negozi digitali per i dispositivi mobile Android e iOS sono pieni zeppi di cloni dei gloriosi sparatutto di una volta, e se vi parliamo di Skies of Chaos, un motivo c’è. Anzi, ce n'è più di uno.

Prima di tutto, è incredibilmente divertente da giocare. Avete presente quei titoli dove il vostro mezzo si muove in ritardo, i colpi passano attraverso i nemici, esplodete senza rendevi conto del perché? In questo caso, siamo agli antipodi: tutto è fatto come si deve, senza rallentamenti quando arrivano gli immancabili boss di fine livello con i loro trecentomila colpi tutti di colori diversi.

L'esperienza di gioco, poi, è incredibilmente varia: più di sessanta livelli, sei mondi diversi, una dozzina di boss da affrontare, e una miriade di nemici "ordinari". Non manca, poi, una confezione che non stonerebbe su una console Nintendo: i buoni sono dei tenerosissimi e cucciolosissimi coniglietti decisi a riconquistarsi, livello dopo livello, la loro coniglio-nazione dallo spietato impero che l’ha conquistata. Cattivissimi davvero, i nemici, che vediamo scorrere sotto di noi mentre bruciano con il lanciafiamme le casette dei conigli o si nascondono tra gli alberi sperando di coglierci di sorpresa.

IGN

L'aereo si controlla, letteralmente, con un dito: come di consueto, il velivolo spara in automatico se state toccando lo schermo. Ci sono anche delle combo per muoversi molto più rapidamente, le superbombe e i superscudi, ma quel che ci interessa è che i controlli sono veloci e precisi. Se vi abbattono, la colpa non sarà dei colpi che non si vedono o delle collisioni di quart’ordine, ma di un vostro errore. Anche nel momento più confuso con tremila proiettili e altrettanti nemici su schermo, c’è sempre il modo di evitarli e sopravvivere.

Infine, un piccolo trucchetto che allunga la longevità del gioco: potrete inizialmente affrontare ogni livello solo in modalità "facile", e quindi dovrete fare un secondo o terzo giro per completarlo ai livelli "medio" o "difficile", situazioni in cui lo stage rimane uguale ma i nemici sono molti, molti di più. Optando per l'opzione "facile", già dal decimo livello, la sfida diventa interessante se non ripida.

Ciliegina sulla torta: non solo Skies of Chaos si scarica gratuitamente dall'app di Netflix (noi l'abbiamo scaricato su iPhone 14, ma è disponibile anche su Android a patto di avere un abbonamento attivo alla piattaforma video) ma non contiene nessun genere di odiosa microtransazione o acquisti in-app.

Abbiamo trascorso sette ore in compagnia dello sparatutto, affrontando una buona metà del gioco e a diversi livelli di difficoltà e apprezzando la discreta traduzione nella nostra lingua.

