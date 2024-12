Carrion, il videogame in cui vestire i panni del mostro

Carrion è uno spasso per chi ama la scena "gore": toccando lo schermo a destra o a sinistra del vostro bizzarro alter ego, vi sposterete o arrampicherete un po' ovunque, e lancerete i vostri mostruosi tentacoli per fare a pezzi gli umani che osano opporsi al vostro cammino. Tocca fare un po' di attenzione a non farsi massacrare dalle guardie armate di fucili d'assalto: un gigantesco blob non teme un innocuo soldatino, ma se arrivano in massa possono procurarvi abbastanza danni da mettervi fuori combattimento.