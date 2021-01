FIFA Ultimate Team: dopo il Milan, Romero colpisce ancora!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Tra i pali si cambia ancora: dopo tanta Serie A e Ligue 1 è il turno della Premier League con il portiere del Burnley Nick Pope (84). Un buon giocatore, nulla di più: per comprarlo servono 60mila, decisamente troppi.

Il terzetto difensivo composto da Nico Elvedi (84), Marcelo (84) e Cristian Romero (82) è di buon livello: non sono fenomeni ma sono dei centrali piuttosto affidabili. Le loro quotazioni sono piuttosto abbordabili: si parte dai 20mila crediti per lo svizzero del Borussia Mönchengladbach fino ai 12mila crediti richiesti per l'argentino dell'Atalanta, senza dimenticare il brasiliano del Lione con i suoi 15mila crediti.

A centrocampo le geometrie sono garantite dalla coppia James Maddison (86) e Frenkie de Jong (86), mentre la fantasia non manca mai sulle fasce con la super stella del PSG Neymar Jr. (92) e il talento del Eintracht Frankfurt Filip Kostic (85). Quattro centrocampisti piuttosto famosi e particolarmente costosi: per il top player brasiliano servono 2 milioni crediti, per l'inglese del Leicester 60mila crediti mentre per l'olandese del Barcellona un po' più di 200mila crediti. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è invece il serbo dell'Eintracht Frankfurt: “solo” 24mila crediti per un esterno veloce e dotato di un sinistro magico.

In attacco le sorprese non mancano: oltre al sopracitato attaccante delle merengues Karim Benzema (92) troviamo la stella del Manchester City Bernardo Silva (88) e il “nostro” Lorenzo Pellegrini (82), un centrocampista con il vizio del gol. Per l'highlander francese servono circa 90mila crediti, mentre per il portoghese 120mila crediti. Per il giocatore della Roma bastano invece 12mila crediti! Dei tre quello da comprare è senza dubbio il centravanti del Real Madrid: nonostante la velocità resta uno spietato killer in area di rigore.

In panchina e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono Philipp Hosiner (76) e, soprattutto, Hamidou Keyta (75).

SQUADRA DELLA STAGIONE – Qualche giorno fa EA ha finalmente svelato il “dream team” dell'anno 2020: le sorprese non sono mancate. Il capitano è il miglior giocatore della stagione scorsa, quel Robert Lewandowski (98) che ha spezzato l'egemonia della solita coppia Messi-Ronaldo. Oltre al fenomenale bomber del Bayer Monaco sono consigliatissimi anche il duo composto da Manuel Neuer (96) e Alphonso Davies (93): il portierone si può acquistare per “soli” 500mila crediti, l'esterno canadese per oltre un milione e mezzo di crediti. Da comprare senza esitazione anche Virgil van Dijk (96): il gigante olandese supera abbondantemente i due milioni e mezzo di crediti. In attacco Cristiano Ronaldo (98) e Kylian Mbappé (97) sono consigliati: il primo costa 9 milioni di crediti, il secondo solo 7 milioni di crediti.

Per scoprire invece il dodicesimo uomo non resta aspettare il prossimo appuntamento con Mondo FUT: chi l'avrà spuntata tra Messi, Thiago e Son?

