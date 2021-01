FIFA 21 Ultimate Team: la sfida Hakimi-Danilo continua

Sedicesimo appuntamento con il “dream team” scelto da Electronic Arts per la modalità Ultimate Team del suo FIFA 21 : bisogna sborsare un milione di crediti per completare la super squadra (modulo 3-4-3). Il capitano è il fuoriclasse del Barcellona Antoine Griezmann (89) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo tanta Serie A in porta si parla francese con la Ligue 1: il prescelto è Keylor Navas (89) della corazzata del PSG. Il portiere ex-Real Madrid è uno dei più sottovalutati in FUT ed è veramente forte, soprattutto alle voci "riflessi" e "tuffi". Trattandosi di un top player la sua quotazione è piuttosto elevata, oltre 60mila crediti.

Il terzetto difensivo proposta da EA sfrutta le qualità del terzino brasiliano Danilo (82), del centrale austriaco Martin Hinteregger (85) e dell'esterno spagnolo José Luís Gayà Peña (85). Si tratta di tre buonissimi difensori, versatili e capaci di giocare anche in altri ruoli: per il giocatore della Juventus “bastano” solo 15mila crediti, per quello dell'Eintracht di Francoforte – il migliore dei tre – circa il doppio (30mila crediti) così come per quello del Valencia (circa 33mila crediti).

A centrocampo ritroviamo la stella dei gialloneri del Dortmund Marco Reus (86) e Achraf Hakimi (86), il nuovo idolo del popolo nerazzurro. Daniel Parejo Muñoz (87) e Younès Belhanda (82) completano la mediana: il centrocampista del Villareal e quello del Galatasaray sono due giocatori dotati di buona tecnica che costano rispettivamente 55mila e 11mila crediti. Per il fenomeno del Borussia Dortmund si supera quota 120mila crediti, mentre per l'esterno di Conte si viaggia tranquillamente sui 40mila crediti.

Il tridente offensivo è qualcosa di speciale con il “magico” Antoine Griezmann (89) che guida l'attacco accompagnato dal bomber del Monaco Kevin Volland (86) e dal talentuoso olandese del Lione Memphis Depay (87). Il primo ha una quotazione – chiaramente – da Barca, oltre 200mila crediti, mentre il secondo è quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Il terzo è un fenomeno anche lui piuttosto costoso: comprare alla boutique del Lione non è mai facile e bisogna sborsare quasi 200mila crediti.

In panchina e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono Paul Ebere Onuachu (79) e soprattutto Cyle Larin (82), una bestia da FUT.

AGGIORNAMENTO PC – EA ha pubblicato una nuova patch per FIFA 21: l'aggiornamento 1.11 della versione PC porta in dote modifiche sostanziose al gameplay. Dalla tattica del pressing fino alle mosse abilità “Doppio Passo”, EA ha sistemato diverse cosucce per quanto riguarda il posizionamento dei difensori e i fischi arbitrali in area di rigore e molto altro. La patch per le versioni console (old/next-gen) è in arrivo nei prossimi giorni.

Nel frattempo, sono ancora in corso le votazioni per il prestigioso Team of the Year: se non avete ancora votato, vi conviene sbrigarvi! EA non ha ancora comunicato la data della pubblicazione della squadra e la disponibilità delle nuove carte speciali (si parla insistentemente del 22 gennaio): si attendono comunicazioni ufficiali nei prossimi giorni.

