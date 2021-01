FIFA 21 Ultimate Team: la coppia dei sogni CR7 e Lukaku

La Befana è arrivata e ha portato un bel po' di carte nuove e tanto carbone agli allenatori cattivi! Il capitano della Squadra della Settimana numero quindici di FIFA 21 è nientepopodimeno che l'highlander portoghese Cristiano Ronaldo (94) . Per completare il team portato in dote dalla Befana di EA (modulo 3-4-3) servono più di 4 milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta c'è ancora tanta Serie A: questa volta è il turno del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski (84). Il polacco è un buon portiere ed è consigliato soprattutto ai tifosi della Viola: la sua quotazione si aggira sui 18mila crediti.

In difesa non mancano le sorprese: lo scozzese Kieran Tierney (82) è un giocatore a dir poco devastante così come lo svizzero Manuel Akanji (82), mentre l'inglese Ben Mee (82) è il classico centrale da Premier League. Dei tre è consigliatissimo il primo anche se costicchia: quasi 60mila crediti. Non male neanche lo svizzero del Borussia Dortmund che si acquista per meno di 30mila crediti. Solo 12mila crediti per l'inglese del Burnley.

IGN

Il centrocampo vede la strana coppia Tomáš Soucek (84) e Joshua Kimmich (91) a dettare i ritmi di gioco, mentre sulle corsie laterali brillano le doti tecniche di Piotr Zielinski (83) e di José Luis Morales Nogales (82). Il giocatore ceco degli “hammers” e il tedesco dei bavaresi sono due buonissimi centrocampisti che sono quotati rispettivamente 20mila crediti e 355mila crediti, mentre il polacco del Napoli e lo spagnolo del Levante costano 20mila crediti e 15mila crediti. Si tratta di quattro buoni giocatori, nulla di più.

L'attacco, per nostra fortuna, offre molto di più: un tridente con Cristiano Ronaldo (94), Romelu Lukaku (87) e Iago Aspas (87) è davvero tanta roba (e molto costoso). Per la nuova versione di CR7 servono quasi 3 milioni e 500mila crediti, mentre per il centravanti nerazzurro siamo vicini ai 60mila crediti. Il belga si conferma una bestia da FUT, semplicemente devastante e da comprare assolutamente. Lo spagnolo del Celta Vigo è un buon attaccante (60mila crediti), ma non al livello dei fenomeni di Juve e Inter.

In panchina e in tribuna la Befana ha portato come regalo una nuova versione del “superman” Duván Zapata (85) e soprattutto dello svedese Carlos Strandberg (78), uno dei giocatori più immarcabili in FUT e con un rapporto qualità/prezzo strabiliante.

IGN

È TEMPO DI VOTARE! – Finalmente EA ha aperto le votazioni per scegliere il prestigioso Team of the Year dedicato ai migliori giocatori nell’ultima stagione: per votare basta andare sul sito ufficiale di EA. E restando in tema di votazioni, segnaliamo anche la possibilità di eleggere il Player of the Month della Bundesliga relativo allo scorso mese di dicembre.

