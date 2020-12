FIFA 21 Ultimate Team: Theo Hernandez in versione Superman!

IGN

Dopo aver deciso il big match tra Milan e Lazio con un colpo di testa all'ultimo minuto, Theo Hernandez (86) nelle interviste post partita ha dichiarato di “lavorare ogni giorno per diventare il migliore terzino al mondo”. Per ora si può accontentare di essere uno dei migliori laterali in FUT, probabilmente il numero uno come rapporto qualità/prezzo (nella versione oro). Per trovare la nuova carta nera dedicata al difensore francese del Milan c'è solo una possibilità: la nuova Squadra della Settimana. Per completare il team natalizio di EA (il modulo è sempre il solito 3-4-3) servono più di un milione di crediti: il capitano è quel Robert Lewandowski (93) che ha conquistato il “FIFA the Best 2020” scalzando dal trono la solita coppia CR7/Messi.