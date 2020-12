FIFA 21 Ultimate Team: l'asta per Lautaro è iniziata

Mentre mancano un paio di settimane al primo Natale “in quarantena” della storia moderna, tutti i giocatori di FUT stanno scrivendo le letterine a Babbo Natale per trovare nei pacchetti un Messi, un CR7 o una leggendaria icona. Per chi non ha ancora spedito la propria letterina, l'indirizzo è sempre lo stesso: Santa Claus, Santa Claus's Main Post Office, 96930 Napapiiri, Circolo Polare artico. Nel frattempo rilassiamoci con la Squadra della Settimana numero dieci della stagione. Modulo 3-4-3 e il capitano è un certo Antoine Griezmann (88) del Barcellona: per completare lo squadrone di EA – questa volta – servono 900mila crediti!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo il totem Manuel Neuer (90) è il turno di Fernando Pacheco Flores (86), portiere spagnolo del Deportivo Alavés. Ottimo posizionamento tra i pali, buoni riflessi per un estremo difensore piuttosto costoso (circa 30mila crediti): da valutare con attenzione.

Questa settimana la linea difensiva è piuttosto interessante: oltre al capitano del Milan Alessio Romagnoli (85) troviamo anche il laterale del Manchester City Benjamin Mendy (84) e quello del Monaco Ruben Aguilar (82). Il centrale rossonero è consigliato nonostante una quotazione un po' alta (32mila crediti), mentre tra i due terzini francesi è meglio puntare su quello di Guardiola: Mendy è fisicamente devastante anche se costa un bel po' (64mila crediti). Per quanto riguarda Aguilar, il nostro consiglio è di lasciar perdere nonostante la quotazione interessante (11mila crediti).

A centrocampo troviamo la classe del centrocampista spagnolo del Napoli Fabián Ruiz (84), le geometrie del tedesco Florian Neuhaus (82) del Borussia Mönchengladbach, l'estro del brasiliano del Leeds United Raphinia (84) e la solidità del tunisino Ellyes Skhiri (81) che milita nel Colonia. Dei quattro quello che piace di più è il giocatore del “El Loco” Bielsa: il brasiliano Raphina sfiora i 130mila crediti ma offre velocità, dribbling e una tecnica sopraffina. Gli altri tre, purtroppo, non convincono completamente: lo spagnolo del Napoli si acquista per meno di 20mila crediti, il tedesco e il tunisino per circa 10mila crediti.

L'attacco, purtroppo, non è a buon prezzo: Antoine Griezmann (88) costicchia così come Lautaro Martínez (86), mentre Iago Aspas (86) è decisamente più economico. Per il piccolo diavolo francese servono più di 200mila crediti, per "El Toro" siamo sui 170mila crediti, mentre per lo spagnolo del Celta meno di 50mila crediti. Del tridente proposto da EA è consigliato l'attaccante argentino dell'Inter che tanto piace al Barcellona.

In panchina e in tribuna questa settimana ci pochi affari: da prendere senza esitazione l'attaccante australiano Dimitri Petratos (77) e il difensore belga Dedryck Boyata (81).

DIFESA RIVISTA – La versione next-gen di FIFA 21 è finalmente disponibile in formato gratuito per PS5 e Xbox Series X/S, così come le icone dedicate a David Beckham. Ricordiamo che si potranno trasferire i propri salvataggi/squadre di FUT e Volta Football sulle nuove console senza alcun problema.

Oltre al decantato “nuovo realismo” l'atteso aggiornamento porta in dote diversi cambiamenti a livello di gameplay: la fase difensiva, infatti, è stata rivista dopo le critiche della community, così come la possibilità di intercettare il pallone. Insomma, la vera stagione di FIFA 21 inizia oggi!

