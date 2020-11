FIFA 21 Ultimate Team: CR7 in coppia con Lukaku

IGN

Tra l'addio al grande Diez, le polemiche di Ibra e del suo procuratore Raiola sullo sfruttamento dei diritti d'immagine in FIFA 21 e i possibili strascichi legali, non è stata una settimana facile per EA che è stata costretta anche a smentire le cifre astronomiche circolate in Rete per il ritorno dello “spice boy” David Beckham. A rasserenare gli animi c'è la Squadra della Settimana numero nove, l'undici più forte mai schierato da EA in questa stagione: modulo 3-4-3 e come capitano c'è un'altra leggenda del calcio mondiale come Cristiano Ronaldo (93).