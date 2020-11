FIFA 21 Ultimate Team: Mkhitaryan in coppia con Messi

Nella settimana che ha segnato il debutto delle prime due console di nuova generazione (Xbox Series X e Series S), non mancano tante novità e un gradito ritorno nella settima Squadra della Settimana di FIFA 21 Ultimate Team : quello di Lionel Messi (94) . Il fenomeno del Barcellona è anche il capitano dello squadrone di EA: il modulo – ancora una volta – è il 3-4-3 e per comprare tutte le carte nere servono più di 3 milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo il belga del Wolfsburg Koen Casteels (85): costa la metà del celebrato connazionale Thibaut Courtois (89) ed è un buon portiere. Non è un fenomeno assoluto ma per 14mila crediti può essere una soluzione interessante.

In difesa ritroviamo l'ex capitano del Milan e del PSG Thiago Silva (86), il francese del Lipsia Ibrahima Konaté (82) e lo spagnolo del Barcellona Sergi Roberto (85). Un trio di difensori forte ma estremamente costoso: il più conveniente paradossalmente è il brasiliano passato quest'anno al Chelsea: Thiago Silva è acquistabile per meno di 22mila crediti. Non è più velocissimo ma è sempre molto efficace. Ottimo anche il francese Konaté che fisicamente è qualcosa di devastante, come la sua quotazione oltre 70mila crediti. Non male il blaugrana Sergi Roberto, soprattutto da un punto di vista tecnico: per 18mila crediti si può anche acquistare.

IGN

Nonostante la tripletta al Genoa Henrikh Mkhitaryan (83) è finito in panchina: per EA Bruno Fernandes (89), Carlos Soler (82), Hirving Lozano (85) e James Tavernier (81) hanno fatto meglio... Il portoghese del Manchester United è un top player e ha una quotazione fuori portata: 550mila crediti sono decisamente troppi. Lo spagnolo del Valencia è un buon giocatore e nulla di più (10mila crediti), mentre il messicano del Napoli è velocissimo ma è troppo leggerino e costa molto (150mila crediti). Il vero affare è sulla fascia sinistra: il laterale inglese dei Rangers è una bestiaccia da FUT e si acquista per poco più di 10mila crediti. Consigliatissimo!

L'attacco è tanta roba: Ollie Watkins (84), Marcos Llorente (84) e Lionel Messi (94) sono tridente incredibilmente forte. L'inglese dell'Aston Villa e lo spagnolo dell'Atletico Madrid sono due ottimi attaccanti e in FUT sembrano esserlo ancora di più: costano rispettivamente 80mila crediti e 200mila crediti. Il Re invece si conferma il “numero uno” in attacco: per la prima carta nera della stagione servono più o meno un milione e 600mila crediti.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli del sopracitato Henrikh Mkhitaryan (83), del sorprendente Omar Al Soma (81) e dell'ottimo Sekou Gassama (76).

IGN

UN FIFA NUOVO DI ZECCA – EA ha pubblicato un paio di nuove immagini per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di FIFA 21: si tratta di due bei primi piani dedicati al difensore inglese del Liverpool Trent Alexander-Arnold e all’attaccante portoghese dell’Atletico Madrid João Félix.

La differenza - qualitativamente parlando - tra la versione attuale di FIFA 21 e quella nuova per le console next-gen (disponibile a partire dal prossimo 4 dicembre) si annuncia impressionante.

