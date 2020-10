FIFA 21 Ultimate Team: il gallo Belotti torna a cantare!

Appuntamento pre Halloween con il dream team scelto da EA per la modalità Ultimate Team di FIFA 21 : per la quinta squadra della settimana (modulo 3-4-3) non servono zucche ma la bellezza di un milione e mezzo di crediti. Il capitano è il perno del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Joshua Kimmich (89) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta si torna a parlare francese con l'estremo difensore del Lione Anthony Lopes (85). Il portoghese è un buon portiere e costa “solo” 14mila crediti, anche se è possibile trovare di meglio spendendo meno.

In difesa l'inedito terzetto Raphaël Guerreiro (86), Joe Gomez (85) e Ricardo Sousa Esgaio (82) lascia piuttosto perplessi: i due portoghesi costano rispettivamente 17mila e 11mila crediti, mentre l'inglese del Liverpool oltre i 400mila crediti. Il nostro consiglio è di lasciare perdere tutti e tre: Gomez non è male ma costa una cifra assolutamente folle.

Se la difesa è davvero poca roba, in mezzo al campo la situazione migliora: David Silva (87), Joshua Kimmich (89), Luis Alberto (86) e Federico Valverde (85) sono quattro buoni centrocampisti. Lo spagnolo ex City nella Real Sociedad è tornato a risplendere: il piede sinistro è sempre fatato così come i suoi assist davvero speciali. Non costa poco: circa 25mila crediti. Il centrocampista tedesco offre invece solidità, esperienza e resistenza davanti alla difesa: la sua quotazione (circa 135mila crediti) è però eccessiva. Il talentuoso spagnolo della Lazio porta in dote un po' di fantasia per poco meno di 20mila crediti, mentre il giovane uruguaiano del Real Madrid ha talento da vendere ma la sua prima carta nera costa uno sproposito, circa 280mila crediti.

In attacco brilla l'attaccante del Torino Andrea Belotti (83), straordinario nel rapporto qualità/prezzo: 13mila crediti sono una cifra irrisoria per un bomber letale! L'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha (85) è una bestia da FUT: purtroppo ha una quotazione che supera abbondantemente i 200mila crediti. Meglio lasciar perdere Danny Ings (83): l'inglese del Southampton costa poco (12mila crediti) e non offre nulla di speciale.

In panchina e in tribuna la qualità abbonda: c'è il costosissimo (130mila crediti) tuttofare brasiliano Paulinho (85), il bomber dello Young Boys Nsame (82), il francese dello Stade de Reims Boulaye Dia (79) e, soprattutto, il bomber dell'Ajax Lassina Traoré (76), il vero affare della settimana.

NUOVA GENERAZIONE – Nuova patch per FIFA 21: il sostanzioso aggiornamento pubblicato per PC (v1.06) è in arrivo per PS4 e Xbox One nei prossimi giorni. Il team di sviluppo ha sistemato diverse magagnucce a livello di gameplay e alcuni bug in FUT.

Nel frattempo, EA ha annunciato che la versione next-gen di FIFA 21 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 dicembre: tutti i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S potranno ugualmente giocare con le versioni disponibili per PS4 e Xbox One grazie al servizio denominato “Dual Entitlement”. Dal 4 dicembre, poi, potranno aggiornare – gratuitamente – FIFA 21 e giocarlo finalmente nella nuova versione.

