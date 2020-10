FIFA 21 Ultimate Team: il ritorno di Florenzi e la conferma dell'immenso Ibra!

Quarto appuntamento con il super team di FIFA Ultimate Team: c'è un Re milanese – pardon, Dio – Zlatan Ibrahimović (85) confinato in panca (occhio EA a non far arrabbiare lo svedese...), il nuovo gioiello del Napoli Victor Osimhen (82) e il rinato Alessandro Florenzi (84) . Il modulo per la Squadra della Settimana numero 4 è sempre il solito: 3-4-3 e oltre un milione e mezzo di crediti per completarla.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Tra i pali troviamo una certezza (o quasi): Ederson (87) del Manchester City. Il discusso portiere dei citizens di Guardiola ottiene la prima carta nera della stagione: 72mila sono una bella cifra! Se avete dei dubbi sul suo rendimento meglio ripiegare sulle versioni oro/blu Champions: con 35mila/40mila crediti si acquista uno dei migliori portieri della Premier.

Il terzetto che completa la difesa è di buon livello: c'è il nostro Alessandro Florenzi (84), il centrale del Borussia Dortmund Thomas Delaney (84) e il terzino dell'Olympique Marsiglia Jordan Amavi (82). Il migliore dei tre è senza dubbio il danese in forza alla squadra di Favre (siamo sui 70mila crediti), mentre l'ex capitano romanista - ora al PSG - è quello che con il miglior rapporto qualità/prezzo (12mila crediti). Per quanto riguarda il francese Amavi (10.500 crediti) il consiglio è di lasciar perdere.

In mediana troviamo il tuttofare Thomas Müller (87), la scheggia Jonathan Bamba (82) e la coppia spagnola Daniel Olmo (82) e Daniel Parejo (86). Quattro centrocampisti con caratteristiche tecniche e fisiche completamenti diverse tra loro, con quotazioni più che abbordabili. Del quartetto il più interessante è l'esterno francese del Lille che costa sui 20mila crediti: oltre a essere veloce e rapido, ha un ottimo dribbling e due piedi educatissimi. Il sempre eterno Müller del Bayern non brilla per rapidità ma offre tanta sostanza e classe: 26mila crediti si possono anche spendere. Il duo spagnolo Olmo/Parejo nonostante le quotazioni interessanti (rispettivamente 11mila e 17mila crediti) non convince.

L'attacco è davvero tanta roba: c'è la giovane stella dei Red Devils Marcus Rashford (86), l'olandese volante del Lione Memphis Depay (86) e il nuovo bomber dei blues Timo Werner (86). Tre bomber di razza, veloci e letali in area di rigore. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'olandese (110mila crediti): gli altri due, invece, costano una fortuna! Per l'inglese siamo sui 600mila crediti, per il tedesco oltre i 350mila crediti.

EA ha osato mettere in panca il guerriero Ibra: per la prima carta nera dello svedese servono 16mila crediti. Da comprare assolutamente il nigeriano Victor Osimhen (82) del Napoli che costa solo 12mila crediti ed è una bestia da FUT! Ottimo anche il ghanese Mohammed Kudus (81) dell'Ajax.

EVENTO MISTERIOSO – EA ha in programma un nuovo evento speciale per Halloween (dovrebbe essere qualcosa di diverso delle solite carte “Ultimate Scream”) che verrà svelato proprio oggi. Nel frattempo è stata pubblicata per PC la patch 1.05 per FIFA 21 che arriverà nei prossimi giorni anche le versioni console PlayStation 4 e Xbox One: sono stati sistemati parecchi bug relativi a FUT e alla modalità "Volta".

