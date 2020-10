FIFA 21 Ultimate Team: si parte con due Squadre della Settimana

Partenza con il botto per il nuovo FIFA 21 : per gli amanti di FUT ci sono ben due Squadre della Settimana ! La prima è disponibile da una settimana, la seconda solo da qualche giorno. Per completare il primo “dream team” della stagione (modulo 3-4-3) capitanato dall'astro nascente del Portogallo Bruno Fernandes (88) servono circa 1 milione e 700mila crediti, più o meno la stessa cifra per lo squadrone numero due (ancora 3-4-3) che può contare sullo straordinario bomber Robert Lewandowski (92) , fresco vincitore del titolo di miglior giocatore della Champions League 2019/2020.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #1 – Tra i pali della Squadra della Settimana 1 c'è Walter Benítez (84), portiere argentino del Nizza. Un buon giocatore con una quotazione un po' troppo alta (circa 11mila crediti). Nel trio difensivo spicca invece il fenomenale francese Dayot Upamecano (82) del Lipsia che fa coppia con il centrale polacco Jan Bednarek (81) del Southampton e quello portoghese José Fonte (81) del Lille. Dei tre l'unico da comprare è il centralone francese: costa uno sproposito (circa 150mila crediti) ed è consigliabile aspettare un ragionevole calo di quotazione. Gli altri due sono da evitare o da vendere subito.

A centrocampo la qualità e i piedi buoni non mancano: Andrés Iniesta (84), Alejandro Gómez (87), Hirving Lozano (83) e Bruno Fernandes (88) sono un quartetto di tutto rispetto. Per l'illusionista catalano che milita nel campionato giapponese bastano 11mila crediti, per il fenomenale Papu più o meno 180mila crediti, mentre per la stella del Manchester United siamo oltre i 330mila crediti. L'esterno messicano del Napoli rilanciato da Rino Gattuso promette bene quest'anno: si acquista per circa 80mila crediti. Si tratta di ottimi centrocampisti con caratteristiche diverse tra loro: pagano tutti e quattro una mancanza di fisicità che in FUT è essenziale. Lozano è uno dei giocatori più veloci nel gioco, mentre il genietto dell'Atalanta è l'ideale per chi ama dribblare e sfornare assist. Fernandes è un buon giocatore ma costa oggettivamente troppo, mentre il leggendario Iniesta è consigliato solo ai fan nostalgici del Barcellona o per chi vuole costruire una squadra tutta giapponese.

Il tridente della prima squadra della stagione non è affatto male: c'è il pistolero Luis Suárez (88) che è passato dal Barcellona all'Atletico di Madrid, l'inossidabile Jamie Vardy (87) e l'astro nascente del calcio francese Ben Yedder (85). Il migliore come rapporto qualità/prezzo resta senza dubbio l'uruguaiano che tanto piaceva alla Juventus: 80mila crediti sono una quotazione più che adeguata per un grande bomber. L'inglese del Leicester è veloce e letale in area di rigore (tre stelle nell'uso del piede debole) ma costa oltre 200mila crediti (troppo!), mentre il centravanti del Monaco ha attualmente una quotazione fuori portata, oltre 500mila crediti!

In panca e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono il bomber nostrano Francesco Caputo (82) e il difensore tedesco Felix Uduokhai (81). La stellina del Barcellona Ansu Fati (81) non è male ma costa un po' troppo (30mila crediti).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #2 – Per la seconda Squadra della Settimana della stagione in porta troviamo un big assoluto, Thibaut Courtois (90) del Real Madrid. Il portiere belga è uno dei giocatori più forti presenti in FIFA 21 e ha una quotazione da campionissimo: circa 90mila crediti. In difesa c'è un solo uomo da comprare ed è il velocissimo terzino del Milan Theo Hernández (83), uno dei giocatori più apprezzati della passata stagione. Si conferma una “bestia da FUT” anche in questa nuova edizione: la sua quotazione, però, è salita abbondantemente, oltre i 140mila crediti! Marcel Halstenberg (84) del Lipsia e Ben Chilwell (84) del Chelsea sono due discreti difensori con un prezzo che oscilla tra i 10mila/12mila crediti.

A centrocampo troviamo un quartetto interessante composto da Renato Sanches (82), Allan Saint-Maximin (83), Joaquín Sánchez Rodríguez (83) e Jack Grealish (83). Il centrocampista portoghese del Lille è un'altra “bestia da FUT”: 80mila crediti sono una cifra impegnativa ma il ragazzo li vale. Anche il francese del Newcastle è uno di quei giocatori che fanno la differenza e non solo in campo aperto con la sua straordinaria velocità: si parte però dai 300mila crediti... Per lo spagnolo ex-Fiorentina e l'inglese dell'Aston Villa siamo invece su quotazioni più abbordabili: 11mila crediti per il primo, 13mila per il secondo. Si tratta di due discreti centrocampisti, nulla di più.

L'attacco è mostruoso e non solo per la presenza del miglior giocatore della scorsa Champions League Robert Lewandowski (92): ci sono anche l'uragano Harry Kane (86) e il baby fenomeno Erling Håland (89). Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il bomber inglese di Mourinho (100mila crediti), mentre quello potenzialmente più interessante è il norvegese del Borussia Dortmund (340mila crediti). Per il centravanti polacco del Bayern “vincitutto” siamo invece abbondantemente sui 400mila crediti.

In panca e in tribuna invece bisogna puntare sul sorprendente attaccante Ibrahima Niane (78) del Metz e sul terzino Ollie Watkins (81) dell'Aston Villa.

