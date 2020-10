FIFA 21 invade Milano: un murales per celebrare lo sport con il videogioco di Electronic Arts

È tutto pronto per FIFA 21 : il videogioco calcistico di Electronic Arts, nuovo capitolo di una delle saghe più vendute di sempre nel Bel paese, sta per arrivare sul nostro mercato dopo un lancio in anteprima per gli iscritti al servizio EA Play, e per festeggiare il debutto nei negozi il colosso californiano ha promosso un'interessante iniziativa coinvolgendo lo street artist Jorit Agoch , il quale ha realizzato un fantastico murales dedicato a Inter e Milan .

L'opera, disponibile fino al 25 ottobre in Corso Porta Trincese, mostra due giovani tifosi, di etnia, sesso e fede calcistica diversa uniti però dalla passione per lo sport: un messaggio che vuole così mettere in risalto i valori, che come dichiarato dall'artista sono ormai spariti da tempo.

"Ho voluto rappresentare il concetto di Win as One attraverso due giovani ragazzi che incarnano molteplici identità, allegorie del proseguo di questa grande storia nelle prossime generazioni e dell’unione nella diversità", ha commentato Jorit. "L’arte di strada ha la capacità di scuotere le coscienze, incoraggia il dibattito, la memoria, la giustizia e l’uguaglianza. Per questo credo fortemente nel mio lavoro".

A seguire un video che mostra nel dettaglio il murales di FIFA 21 dedicato a Inter e Milan.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!