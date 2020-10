FIFA 21 Ultimate Team: la rivincita di Eriksen

La stella danese Christian Eriksen (86) stenta a decollare nell'Inter di Antonio Conte, mentre in nazionale continua a brillare tanto da guadagnarsi la prima carta nera della stagione in FIFA 21 Ultimate Team nella terza Squadra della Settimana della stagione. Per completare il dream team di EA bastano – si fa per dire! – un milione e mezzo di crediti: il modulo è sempre lo stesso (l'imprescindibile 3-4-3), mentre il capitano è l'inossidabile Sergio Ramos (90) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - In porta troviamo una sorpresa assoluta, l'estremo difensore del Lipsia Péter Gulácsi (86). Il portiere ungherese della squadra di Nagelsmann non è affatto male come riflessi e posizionamento e merita una chance: 24mila crediti sono un po' troppi, meglio aspettare un ribasso della sua quotazione.

Il roccioso capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola guida il pacchetto difensivo: per avere Sergio Ramos (90) nella propria squadra servono più o meno 330mila crediti, una cifra decisamente importante. Rispetto alle versioni dell'annata precedente appare più lento ma arriveranno delle nuove carte che miglioreranno la sua velocità complessiva. L'austriaco Martin Hinteregger (83) dell'Eintracht Francoforte può essere una buona scelta: per meno di 15mila si acquista un ottimo centrale. Per il terzino/centrale del City di Pep Guardiola Kyle Walker (86) invece siamo su quotazioni davvero esagerate: circa 500mila crediti!

IGN

In mezzo al campo i piedi buoni si alternano alla forza bruta: c'è il rigenerato centrocampista nerazzurro Christian Eriksen (86), la stellina del Real Madrid Martin Ødegaard (85), il nuovo acquisto dell'Arsenal Thomas Partey (86) e il talentuoso esterno del Rennes Hamari Traoré (82). Il danese dell'Inter è ottimo in FUT soprattutto nella fase di costruzione del gioco (costa 50mila crediti). Il ghanese (ex-Colchoneros) è un ottimo centrocampista “box to box” (siamo sui 150mila crediti), mentre il norvegese dei blancos di Madrid eccelle solo nelle skill (5) e in poco altro (circa 30mila crediti). Da rivedere, invece, l'esterno del Mali (11mila crediti) che milita nel Rennes.

In attacco EA si è davvero sbizzarrita questa settimana: Roberto Firmino (88) è la stella di un tridente davvero particolare. Oltre all'attaccante del Liverpool troviamo il centrocampista tuttofare della Lazio Sergej Milinkovic-Savic (86) e il messicano del Porto Jesús Corona (86). Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il serbo che gioca nella squadra allenata da Simone Inzaghi: si spendono 65mila crediti per un centrocampista che può fare anche l'attaccante ed è capace di segnare in tutti i modi. “Bobby” Firmino è un bomber atipico e considerando la sua quotazione (oltre 250mila crediti) resta consigliatissimo solo ai fan di Klopp e dei Reds. Da evitare invece il giocatore del Porto.

In panca e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono il peruviano André Carrillo (82), il tedesco Marius Willsch (75) e il polacco Kamil Grosicki (80).

IGN

OSSERVATI SPECIALI – EA ha annunciato anche il secondo team delle attese carte Ones to Watch che saranno disponibili per un periodo limitato a partire dal 16 ottobre. Si tratta di card dedicate ai colpi più interessanti del calciomercato che si è appena concluso: Arturo Vidal (83), Alessandro Florenzi (81), Donny van de Beek (83), Leroy Sané (85), Thiago Alcântara (85) sono alcuni di questi giocatori.



