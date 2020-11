FIFA 21 Ultimate Team: Smalling non riposa mai

Per il sesto appuntamento della stagione con la Squadra della Settimana di FIFA 21 Ultimate Team , Electronic Arts ci regala la selezione più economica di sempre per l'amata modalità FUT del suo titolo calcistico: meno di 650mila crediti per completarla. Il capitano è la stella del Real Madrid Karim Benzema (90) mentre il modulo è sempre l'imprescindibile 3-4-3.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Lukáš Hrádecký (85) è il prescelto: il portiere finlandese del Bayer 04 Leverkusen è un buonissimo giocatore, dotato di ottimi riflessi e abile nei tuffi. La sua quotazione si aggira sui 14mila crediti: se volete costruire una squadra made in Bundesliga tenetelo presente.

Il trio di centrali scelto da EA brilla per esperienza, decisamente meno per velocità: Chris Smalling (82), Mats Hummels (87) e Gabriel (82) sono difensori piuttosto esperti ma che in FUT tendono a soffrire la rapidità degli attaccanti avversari. Il migliore dei tre è l'inglese della Roma di Fonseca: è il più veloce ed è quello con il rapporto qualità/prezzo più interessante (11mila crediti). Per il blasonato centrale del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca servono quasi 30mila crediti ma è troppo lento, un problema che sembra affliggere anche il più economico difensore brasiliano dell'Arsenal Gabriel (solo 10.500 crediti).

IGN

In mezzo al campo troviamo la strana coppia Matheus Cunha (82) e James Ward-Prowse (82), sugli esterni i velocissimi Serge Gnabry (86) e Cristian Tello (82). Il brasiliano dell'Hertha Berlino è un centrocampista completo e versatile (13mila crediti), mentre l'inglese del Southampton si distingue soprattutto in fase di costruzione del gioco (10.500 crediti). Per l'esterno tedesco Gnabry del Bayern Monaco servono 65mila crediti (un “84” come valore complessivo della velocità è ridicolo, EA!), mentre l'ex viola Tello è una scheggia e costa appena 11mila crediti.

In attacco Karin Benzema (90) si conferma un bomber di razza, mentre la giovane stella portoghese João Félix (84) dell'Atletico Madrid ha i colpi per sfondare anche in FUT. Completa il tridente un altro grande talento: il marocchino Hakim Ziyech (86), ora in forza al Chelsea di Lampard. L'attaccante del Real non ha più lo scatto di una volta ma in area è sempre implacabile: 85mila crediti sono una bella cifra (meglio aspettare che la quotazione scenda). La stellina dei colchoneros costa uno sproposito (oltre 200mila crediti), mentre il talento dei blues non costa troppo (circa 40mila crediti) ma fa tutto “solo” con il piede sinistro.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli del trio di attaccanti Callum Wilson (82), Roman Yaremchuk (81) e Kevin Volland (84).

IGN

VERSO LA FINALE – Dalle ore 19:00 di oggi 6 novembre sarà disponibile nei pacchetti di FUT la prestigiosa Squadra Road To The Final. Si tratta di carte dedicate ai quei calciatori che giocano abitualmente nella UEFA Champions League e UEFA Europa League. Queste card possono migliorare i loro valori nel corso della stagione in base alle performance delle squadre. Insomma, se dovete sbustare un po' di pacchetti, fatelo dopo le 19:00.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!