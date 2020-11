FIFA 21 Ultimate Team: Napoli e Inter avanti tutta

Nell'ultima settimana le nazionali hanno rubato la scena in ambito calcistico. L'ottava meraviglia di Electronic Arts (siamo abbondantemente sopra i 2 milioni di crediti) presenta un capitano davvero speciale, una delle stelle dell'armata rossa di Klopp: Sadio Mané (91) . Il modulo è - per l'ennesima volta - il solito 3-4-3: scopriamolo insieme nel nuovo episodio della nostra rubrica dedicata alla modalità FUT di FIFA 21 .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta EA va sul sicuro: questa volta è il turno di Yann Sommer (87), portiere svizzero del Borussia Mönchengladbach autore di una prestazione mostruosa contro la Spagna. Aver parato due rigori a Sergio Ramos (89) gli ha permesso di ottenere un'interessante carta nera (35mila crediti).

Denzel Dumfries (82), Jason Denayer (82) e Mário Rui (82) compongono il terzetto difensivo: il primo è un vero e proprio affare, una bestia da FUT da comprare a occhi chiusi. Costa 10.500 crediti ed è fisicamente devastante, oltre a essere micidiale di testa. Non male neanche il belga del Lione che è un buonissimo difensore (costa 20mila crediti), mentre l'esterno portoghese del Napoli non convince nonostante una quotazione più che abbordabile (11mila crediti).

A centrocampo troviamo l'oggetto dei desideri di Antonio Conte, ossia quel N'Golo Kanté (89) che doveva comporre con Arturo Vidal (85) il cuore del centrocampo nerazzurro nella stagione 2020/21. La mediana dei sogni invece l'ha realizzata EA: per questa coppia di grandi campioni servono rispettivamente 650mila crediti e 30mila crediti. Sugli esterni troviamo un altro nerazzurro, quel Achraf Hakimi (85) che ha ben impressionato nelle prime uscite stagionali e un centrocampista tuttofare come Leon Goretzka (86) del Bayern Monaco. L'interista strabilia per velocità e prezzo (20mila crediti), mentre il bavarese per versatilità ed esperienza (180mila crediti).

In attacco risplende la stella di Lorenzo Insigne (86) insieme al senegalese Sadio Mané (91) e all'algerino Riyad Mahrez (86). Un tridente che offre fantasia, velocità e, soprattutto, gol. Per il fantasista del Napoli servono quasi 80mila crediti, per il bomber del Liverpool circa 700mila mentre per quello del City quasi 150mila crediti.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli dell'attaccante della Sierra Leone Alhaji Kamara (75), del Belgio Michy Batshuayi (82) e del Ghana André Ayew (81).

IL GRANDE RITORNO – Electronic Arts ha annunciato il ritorno nella serie FIFA del mitico centrocampista della nazionale inglese David Beckham, specificatamente nelle modalità Ultimate Team e Volta.

Chi giocherà a FIFA 21 entro il 15 gennaio 2021 potrà ricevere una carta speciale di Beckham non scambiabile per FUT, una card celebrativa dedicata alla sua prima stagione tra le fila del Real Madrid agli inizi degli anni Duemila. Bella Becks!

