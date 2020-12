FIFA 21 Ultimate Team: Cuadrado è l'uomo in più di Pirlo

Dopo gli inappellabili verdetti della Champions e dell'Europa League è tempo di dare un'occhiata al “dream team” preparato con la solita maestria dai ragazzi di Electronic Arts . Per l'undicesimo appuntamento della stagione – quello portato in dono da Santa Lucia! – le sorprese non mancano: il modulo è sempre il super offensivo 3-4-3 (il team ha confermato ancora una volta il solito modulo!) con Mohamed Salah (91) come capitano.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo il portiere del Lione Anthony Lopes (86). Il portoghese è buon interprete del ruolo (nulla di straordinario) e questa seconda carta nera stagionale è piuttosto interessante, nonostante una quotazione che si aggira sui 25mila crediti.

L'inizio di stagione strepitoso di Juan Cuadrado (84) nella Juventus non è passato inosservato così come il prezzo della nuova carta nera, oltre 100mila crediti. Consigliato ai tifosi del Piemonte Calcio e a chi cerca un esterno molto offensivo. A far compagnia al colombiano nel terzetto difensivo troviamo anche l'inglese dell'Atletico Madrid Kieran Trippier (85) e il brasiliano Pablo Nascimento Castro (82) del Bordeaux. Si tratta di due buoni difensori con qualche limite (il secondo è troppo lento): per il primo servono meno di 30mila crediti, per il secondo solo 10mila crediti.

IGN

Paul Pogba (87) e Sergej Milinkovic-Savic (87) sono due dei centrocampisti “box to box” più ambiti nel panorama europeo. Per il tuttocampista francese del Manchester United servono più o meno 540mila crediti, per il fenomeno della Lazio molto meno, circa 100mila. Tra i due è consigliamo il serbo che ha un rapporto qualità/prezzo nettamente migliore. A completare il quartetto di centrocampo ci sono il fenomenale Heung Min Son (88) che milita nel Tottenham di Mourinho e il talento del Porto Otávio Edmilson da Silva Monteiro (83). La stella sudcoreana ha un prezzo da top player assoluto (oltre i 400mila crediti), mentre il brasiliano da giocatore “normale”: solo 13mila crediti.

Attacco super veloce con gli straordinari Mohamed Salah (91) e Wilfried Zaha (86) pronti a innescare il bomber polacco dell'Hertha Berlino Krzysztof Piatek (82). Un tridente che sfiora il milione di crediti: consigliatissimi il “Pistolero” ex Milan e Genoa (solo 10mila crediti!) e la stella della Costa d'Avorio Zaha (260mila crediti): per il fenomeno dei Reds di Klopp invece bisogna spendere più di 600mila crediti, un po' troppo.

In panchina e in tribuna c'è poco da consigliare anche questa settimana: il bomber francese Ludovic Ajorque (81) dello Strasburgo e quello marocchino dell'Olympiacos Youssef El Arabi (84) non sono affatto male.

IGN

IL PALLONETTO DEFINITIVO – Dopo l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S di FIFA 21 della scorsa settimana è disponibile da qualche giorno una nuova patch piuttosto corposa per PS4 e Xbox One: sono state apportate diverse modifiche al gameplay per quanto riguarda la velocità della palla e l'effetto nei cross, oltre a essere stati eliminati diversi bug nelle modalità FUT, Carriera e Volta.

È stato aggiunto, invece, un simpatico bug (diciamo così!) che permette di segnare con il pallonetto beffando sistematicamente il portiere. Dopo le numerose segnalazioni si attende da EA una tempestiva patch correttiva. Infine, da non perdere la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione TOTGS di Ciro Immobile (88): semplicemente devastante!

