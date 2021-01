FIFA 21 Ultimate Team: la coppia del gol Martinez e Muriel

La Serie A è la protagonista dell'ultima Squadra dell'Anno di FIFA 21 Ultimate Team firmata da EA. In attacco, infatti, troviamo la coppia Lautaro Martinez (87) e Luis Muriel (82) mentre il capitano è il cuore pulsante del Real Madrid di Zidane: il centrocampista brasiliano Casemiro (90) . Per completare la squadra (il modulo è sempre il 3-4-3) servono più o meno un milione e 800mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo Samir Handanovic (89) è il turno di Mike Maignan (84), portiere del Lilla. Il francese costa 20mila crediti e si conferma uno dei migliori interpreti della Ligue 1: resta però consigliato “solo” ai tifosi del Lilla e a chi vuole giocare con una squadra tutta francese.

In difesa ritroviamo il difensore del Torino Armando Izzo (82) che guida il pacchetto composto dal centrale del Barcellona Clément Lenglet (86) e da quello del Wolverhampton Romain Saïss (82). Tre buonissimi difensori che si equivalgono come prestazioni, meno nelle quotazioni: il granata è quello con il rapporto qualità/prezzo migliore e viene via per 12mila crediti. Il francese che milita nella compagine blaugrana allenata da Ronald Koeman costa decisamente troppo (circa 160mila crediti), mentre il marocchino del Wolverhampton un po' più di 10mila crediti ma è un po' troppo lento per i canoni di FUT.

Il perno della mediana è il sopracitato centrocampista dei blancos Casemiro (90), un vero e proprio muro davanti alla difesa che ha una quotazione davvero “real”, oltre 120mila crediti. A far coppia con il brasiliano c'è il belga Yannick Carrasco (86) dei colchoneros, mentre sulle fasce brillano l'inglese Marcus Rashford (88) e il portoghese João Cancelo (85). Il più forte dei quattro è la giovane stella del Manchester United che ha un prezzo da top player, sfiorando la cifra di 1 milione di crediti. Il portoghese ex Inter e Juventus è velocissimo ma leggerino (60mila crediti), mentre il belga che milita nell'Atletico di Madrid è un fantasista talentuoso che costa un po' tanto (140mila crediti).

L'attacco è made in Serie A con la coppia Lautaro Martinez (87) e Luis Muriel (82) e il sorprendente bomber Omar Al Soma (84). Tre attaccanti consigliatissimi, soprattutto il colombiano dell'Atalanta e il siriano dell'Al Ahli, una vera propria bestia da FUT: si possono acquistare rispettivamente per 21mila crediti e 18mila crediti. Per quanto riguarda il “Toro” dell'Inter la nuova carta nera (la seconda della stagione) costicchia: siamo sui 100mila crediti ma il ragazzo vale l'esborso. Per risparmiare un po' si può sempre ripiegare sulla prima carta nera della stagione (il valore complessivo è 86) che si trova sugli 80mila crediti.

In panchina e in tribuna i “botti di fine anno” non mancano: il francese del Celtic di Glasgow Odsonne Edouard (81) è il vero affare della settimana, nonché l'oggetto dei desideri del Milan di Pioli. Consigliato anche il senegalese Ibrahima Wadji (73) in versione argento.

THE PROCESS SU FIFA 21 – Dal 1 gennaio 2021 nei pacchetti di FUT si possono trovare le carte HeadLiners dedicati ai protagonisti della prima parte della stagione. Si tratta sostanzialmente di card dinamiche che cambiano valutazione ogni volta che un giocatore riceve una carta speciale (con un piccolo plus, un valore complessivo superiore di +1 rispetto all’ultima versione disponibile).

Per chi ama la NBA segnaliamo tra le Squad Battles la formazione creata da Joel “The Process” Embiid, centro dei Philadelphia 76ers: il camerunese, infatti, è un gran appassionato della serie calcistica di Electronic Arts.

